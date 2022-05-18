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В Новосибирске прокуратура выявила нарушения при эвакуации автомобилей

Фото В Новосибирске прокуратура выявила нарушения при эвакуации автомобилей
Фото В Новосибирске прокуратура выявила нарушения при эвакуации автомобилей

Фото pixabey

Прокуратура Новосибирска выявила неоднократные нарушения порядка эвакуации автомобилей.

Новосибирские прокуроры а по поручению Генпрокуратуры Российской Федерации проверили соблюдение порядка эвакуации автомобилей в городе. О выявленных нарушениях рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспекторы ГИБДД в Новосибирске использовали гражданские транспортные средства – эвакуаторы специализированной организации, что запрещено законом. Саму компанию «ГАПП 9» не проверяли на организацию перемещения, хранения и возврата задержанных автомобилей.

Надзорное ведомство также обнаружило, что компания неправомерно заняла земельный участок под спецстоянку. При этом там не было соответствующей вывески, а на противопожарном посту отсутствовал необходимый инвентарь. В связи с выявлением массы нарушений в деятельности компания «ГАПП 9» прекратила практику эвакуации автомобилей.

В прокуратуре напомнили, что в апреле 2022 года в Новосибирске объявили аукцион на заключение договора на право осуществления деятельности по перемещению на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных средств.

«Учитывая изложенное, прокурор направил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову предложение возложить на министерство транспорта НСО обязанность проверить исполнение этих договоров», – заключили в ведомстве.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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