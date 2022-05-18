В Новосибирской области оформлено 355 штрафов за нарушение пожарной безопасности

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В регионе зафиксировано 1507 административных правонарушения пожарной безопасности. Судом принято решение о назначении штрафов 355 гражданам на сумму более 1,1 млн рублей. Кроме того, в регионе возбуждены уголовные дела за уничтожение садовых участков, жилых домов, надворных построек, лесных насаждений – эти факты произошли в результате неосторожного обращения с огнем и поджога сухой травы. В поле зрения правоохранителей попали жители шести районов.

Так, по состоянию на 17 мая в Мошковском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорели строения и имущество 13 садовых участков, в Болотнинском районе в результате возгорания сухой травы уничтожено огнем восемь жилых домов. В Доволенском районе действия поджигателей привели к уничтожению 19 надворных построек, горели дачные строения, частные дома и лесные насаждения в Коченевском, Северном районах. В настоящее время ведется активный розыск данных лиц – их ждет уголовное наказание. Кроме того, в Северном и Венгеровском районах уничтожено более 140 га лесных насаждений, а также нанесен ущерб лесопосадкам на сумму свыше 1,6 млн рублей.

Сотрудниками МЧС территориальных органов по ст. 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности составлено 1442 административных протокола, сотрудниками отделов лесничих отношений муниципальных районов по ст. 8.32 КоАП РФ за нарушения правил пожарной безопасности в лесах составлено 65 административных протоколов. Всего вынесено 956 предостережений.

Должностными лицами муниципальных органов проведено 5612 рейдовых мероприятий по контролю за содержанием территорий населенных пунктов поселений в пожаробезопасном состоянии (очистка от сухой травы и другого горючего мусора), в ходе которых проведено более 25,3 тысяч профилактических бесед с гражданами, составлено 772 протокола по ст. 8.22 Закона НСО «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Как напоминают в департаменте административных органов Новосибирской области, в связи с осложнением обстановки с природными (ландшафтными) пожарами и в целях снижения риска перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты на территории региона в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 15.04.2022 №169-п продлено действие особого противопожарного режима до 25 мая 2022 года.

В 15 районах области, а также в 2 городских округах развернуты оперативные штабы при органах местного самоуправления. Приведены в готовность подразделения, входящие в состав опорных пунктов по тушению крупных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Патрульно-контрольными группами (УНД, МВД, ОМСУ, лесхоз) в районах Новосибирской области усилена административно-профилактическая работа по предупреждению природных (ландшафтных) пожаров. Задействовано 45 групп (87 человек, 40 единиц техники).

Ежедневно проводится оповещение населения путем запуска муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением всех оконечных громкоговорителей (без запуска электросирен), информирование населения проведено путем рассылки операторами сотовой связи.

В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства: тел. 8 (383)200-10-35, осуществляется непрерывная работа единого номера лесной охраны: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.