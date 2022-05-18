В Новосибирской области цены на хлеб выросли на 12 %

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Хлеб в Новосибирской области подорожал на 12 % с начала года.

Цены на хлеб в Новосибирской области показали существенный рост за 4 месяца 2022 года. Буханка подорожала на 12 %. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В минувшие четыре месяца новосибирские магазины подняли цены практически на все продукты и товары. Существенным оказался рост стоимости хлебобулочных изделий. Только за апрель 1 кг хлеба вырос в цене на 2 рубля и стал стоить почти 80 рублей. С начала года цены на хлеб поднялись на 12, 98 %.

Согласно данным статистического ведомства, сильнее всего хлеб подорожал в марте 2022 года.

Поднять цены на продукцию хлебокомбинаты заставил рост цен на муку, растительное масло, дрожжи, упаковочные материалы и газ. Гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов отметил, что хотя мука и подорожала на 30 %, основную роль сыграло удорожание транспортных и логистических расходов. К подорожанию могло привести и стремление новосибирцев сэкономить.

«В формировании цены влияние удельного веса зерна не более 15 %, нужно смотреть всю цепочку. Основной скачок, как правило, происходит на последнем этапе. Около 50 % приходится на транспорт и продажи. Люди более вдумчиво тратят деньги, стараются экономить, и в ритейле снижается товарооборот. Издержки надо закрывать, отсюда повышение наценки. Все вместе и дает такую картину», – заявил Соколов в беседе с BFM-Новосибирск.