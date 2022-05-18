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В Правительстве Новосибирской области обсудили вопрос развития кадрового потенциала в IT

Фото В Правительстве Новосибирской области обсудили вопрос развития кадрового потенциала в IT
Фото В Правительстве Новосибирской области обсудили вопрос развития кадрового потенциала в IT

Фото nso.ru

Маркетплейс IT-вакансий, гранты преподавателям, создание мастерских – предполагаемые региональные меры поддержки IT-отрасли в части профессиональной подготовки специалистов обсудили на заседании Совета по цифровому развитию в Правительстве Новосибирской области 17 мая.

Заседание совета прошло под руководством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в Правительстве региона.

Как сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, в настоящее время совместно с министерством образования прорабатывается ряд региональных мер поддержки IT-отрасли, касающихся кадрового обеспечения. Среди них – доплата молодым преподавателям IT-дисциплин, увеличение контрольных цифр приема абитуриентов по направлениям IT-специальностей, организация мастерских на базе колледжей, поддержка учителей информатики в школах и преподавателей в организациях дополнительного образования. Кроме того, совместно с IT-компаниями региона планируется проведение маркетплейса (единого дня карьеры) и организация центра IT-карьеры, где студенты и выпускники смогут записаться на стажировку или на практику.

Также в своем докладе министр представил результаты мониторинга работы органов власти по цифровой трансформации в ключевых отраслях. Сергей Цукарь отдельно остановился на вопросах развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг для граждан в электронном виде в режиме 24/7, реализации «дорожной карты» по подготовке стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Новосибирской области и совершенствовании системы противодействия киберугрозам.

Кроме того, на совещании с докладом о цифровой трансформации в подведомственной сфере выступила начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

Подводя итоги заседания Совета, первый заместитель Губернатора Юрий Петухов подчеркнул особую важность своевременной и качественной подготовки кадров для цифровой экономики, а также необходимость продолжения эффективной работы по цифровой трансформации Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

IT
кадровый рынок
Правительство Новосибирской области
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