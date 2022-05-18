В России выставили на продажу старинный дом с яблоней за 4 миллиарда рублей

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Деревянный дом у озера в Самаре выставили на продажу за 4 миллиарда рублей.

Старый деревянный дом в Самаре продают за 4 миллиарда рублей. Необычное объявление появилось на сайте по продаже недвижимости «Циан».

В Куйбышевском районе Самары на продажу выставили деревянный дом. Продавец оценил его стоимость в 4 млрд руб. Объявление о продаже появилось на «Циане» 11 мая 2022 года. В нем говорится, что площадь одноэтажного дома составляет 73 квадратных метра. Его построили в 1979 году. Около дома есть участок в 8 соток.



Как пишет портал sova.info, в доме также есть газ и вода. 5-комнатный деревянный дом подходит для круглогодичного проживания. Рядом расположены гараж, беседка и дворовые постройки. Кроме того, неподалеку есть озеро, да и место в целом живописное.