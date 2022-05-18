Ветеринар рассказал, могут ли кошки лечить людей

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Ветеринар Шеляков объяснил, способны ли кошки лечить человека. Любовь кошек ложиться на больные места у человека, согревая очаг воспаления, имеет научное обоснование, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Также эксперт объяснил, каким образом кошки могут выступать в роли домашнего психотерапевта.

«Есть распространённое мнение, что кошки обладают более высокой температурой тела и любят ложиться и греть разного рода больные места у человека. Как ни странно, этому даже есть научное объяснение, которое заключается в том, что воспалённая зона в человеческом организме имеет температуру выше, чем прочая окружающая ткань, а кошки, как известно, большие любители погреться, выбрать более тёплое место, поэтому и ложатся ровно там, где у человека находится воспалённый участок», — отметил Шеляков.

Помимо согревательных функций, кошки также выполняют и более важную работу по нормализации психического состояния своих хозяев, отметил ветеринар.

Проживание вместе с кошкой — это само по себе уже огромный антистрессовый компонент, тем более для людей одиноких, потерявших своих близких или пенсионеров, в этом случае животные выступают мощнейшим психотерапевтом, —

заявил Шеляков.

Ранее сообщалось, что британцы всё чаще стали отказываться от содержания домашних животных в связи с повышением стоимости жизни. По данным пресс-секретаря Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост, собачьи приюты в стране уже переполнены.