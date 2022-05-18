Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Ветеринар рассказал, могут ли кошки лечить людей

Фото Ветеринар рассказал, могут ли кошки лечить людей
Фото Ветеринар рассказал, могут ли кошки лечить людей

Фото с сайта pixabay.com

Ветеринар Шеляков объяснил, способны ли кошки лечить человека.

Любовь кошек ложиться на больные места у человека, согревая очаг воспаления, имеет научное обоснование, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Также эксперт объяснил, каким образом кошки могут выступать в роли домашнего психотерапевта.

«Есть распространённое мнение, что кошки обладают более высокой температурой тела и любят ложиться и греть разного рода больные места у человека. Как ни странно, этому даже есть научное объяснение, которое заключается в том, что воспалённая зона в человеческом организме имеет температуру выше, чем прочая окружающая ткань, а кошки, как известно, большие любители погреться, выбрать более тёплое место, поэтому и ложатся ровно там, где у человека находится воспалённый участок», — отметил Шеляков.

Помимо согревательных функций, кошки также выполняют и более важную работу по нормализации психического состояния своих хозяев, отметил ветеринар.

Проживание вместе с кошкой — это само по себе уже огромный антистрессовый компонент, тем более для людей одиноких, потерявших своих близких или пенсионеров, в этом случае животные выступают мощнейшим психотерапевтом, —

заявил Шеляков.

Ранее сообщалось, что британцы всё чаще стали отказываться от содержания домашних животных в связи с повышением стоимости жизни. По данным пресс-секретаря Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост, собачьи приюты в стране уже переполнены.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
животные
домашние животные
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79724
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
20631
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
17403
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
15024
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
14985
Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день
13262
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья
13070
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм