Вопрос эксперту: есть ли шанс у прямых продаж в период турбулентности

Фото: Ирина Полякова / компания QNET

Российскому предпринимательству в последние несколько лет пришлось нелегко – длительный период самоизоляции во время пандемии, а теперь и санкции лишили многих и бизнеса, и работы. Сокращение рабочих мест, безработица, снижение объемов производимой продукции привели к полной перезагрузке отрасли торговли. Однако есть отрасли, которые несмотря на нестабильность в экономике, продолжают не просто чувствовать себя уверенно, а развиваться. Так, индустрия прямых продаж в России демонстрирует решительный рост. Об этом мы поговорим с директором по маркетингу и PR в СНГ компании Qnet Ириной Поляковой.

Расскажите, пожалуйста, как в период турбулентности на территории России и СНГ развиваются прямые продажи в целом и в международной компании Qnet в частности.

Сегодня мы можем говорить о втором рождении индустрии прямых продаж. Современные реалии стали вызовом для большинства традиционных бизнесов, и только те, кому удалось перестроиться в соответствии с запросами времени, смогли рассчитывать на успешное продолжение работы. В первую очередь, это перевод бизнес-процессов в дистанционный формат, который непосредственно для компании QNET открыл совершенно новые возможности.

Стоит отметить, что рост объема продаж продукции QNET в прошлом году составил почти 60%. И все это благодаря тому, что компания уже много лет является флагманом электронной коммерции. Большой опыт в этой сфере, непрерывная техническая поддержка, обучение Независимых Представителей, помощь в организации работы в сети Интернет помогли нам вырваться вперед, когда другие бизнесы просто самоликвидировались. Такая стратегия, предложенная лидерами компании, дала десяткам тысяч Независимых Представителей шанс на стабильный доход и принесла победу в конкурсе издания HR Asia в номинации «Лучший работодатель 2021 года».

Некоторое время назад экономический факультет Московского государственного университета завершил исследование, посвященное прямым продажам в России. Насколько я знаю, результаты научной работы подтверждают приоритетность в сегодняшних условиях именно онлайн-торговли.

Да, исследование МГУ «Прямые продажи в России: перезагрузка в период пандемической турбулентности» показало, что пандемия коронавируса значительно ускорила переход многих рынков в онлайн. Цифровизация, если не стала тотальной, то вошла практически во все сферы бизнеса и разные отрасли. Стоит отметить, что и покупатели высоко оценили удобство торговых интернет-площадок, а для кого-то возможность сделать покупку онлайн стала одним из ключевых параметров при выборе продавца. Поэтому не удивительно, что многие перевели свои бизнес-процесс на интернет-ресурсы. Это справедливо и в отношении сетевых компаний.

Экономисты МГУ заслуженно подчеркивают перспективность тех ритейлеров, которые настроены на интернет-торговлю и продажу инновационных продуктов. А индустрия прямых продаж, как гибкая и открытая система, намного опережает ритейлеров. В России прямые продажи являются быстро растущим сегментом. Наибольшая выручка – у старейших представителей отрасли (Faberlic, Avon, Oriflame, Amway, Herbalife, Mary Kay, NL), по росту оборота в лидерах – относительные новички рынка (Greenway, Siberian Wellness, PM-International, LR Health & Beauty, Forever Living, QNET).

Первые компании, работающие по принципу сетевого маркетинга, появились в России в начале 1990-х годов. Мы понимаем, что сейчас это совсем другая отрасль, но, как и прежде, в отношении сетевых бизнесменов и компаний прямых продаж остается некоторая настороженность.

Недоверие в отношении сетевых компаний существует, но это не мешает прямым продажам развиваться. Отмечу, что во всем мире численность тех, кто работает в этой сфере, составляет свыше 4,5 миллиона человек. И Россия является лидером среди стран Европы по этому показателю. И это важно, потому что прямые продажи поддерживают занятость женщин и стимулируют предпринимательство в малых городах. Многие нашли в сетевом бизнесе возможность изменить свою жизнь, вырасти личностно и финансово, вылезти из долговой ямы и начать реализовывать свои мечты.

К сожалению, есть те, кто не смог реализовать себя в сетевом маркетинге, и теперь называют этот бизнес финансовой пирамидой. Любые продажи даются не каждому. Предприниматели, занятые в традиционном бизнесе, потерпев фиаско, могут по-разному объяснить для себя и окружающих причины своей неудачи, но никто не будет обвинять в несостоятельности саму сферу бизнеса. В отношении прямых продаж ситуация кардинально отличается. Люди получают возможность практически с нуля начать свой бизнес, получают поддержку, но, прогорев, обвиняют во всем компанию, а не себя. Все это от финансовой безграмотности, для искоренения которой, кстати сказать, QNET проводит полномасштабную информационную кампанию. Так, в 2021 году мы были удостоены премии Award of Distinction за выдающиеся достижения за видео «Разница между прямыми продажами и схемами финансовых пирамид».

Кто сегодня приходит в индустрию прямых продаж?

В исследовании, проведенном МГУ, был разработан портрет современного сетевого бизнесмена. За последнее время он сильно изменился. Прямыми продажами сегодня занимаются уже не только пенсионеры, временно безработные и мамы в декрете. Многие приходят в отрасль осознанно и рассматривают сетевой маркетинг, как возможность удаленной работы, когда ты можешь больше времени уделять семье, саморазвитию и решению своих жизненных планов. Этот бизнес можно вести где угодно и когда угодно, путешествовать, общаться с большим количеством людей и приносить пользу, участвуя в благотворительных акциях и предлагая продукт, который помогает людям улучшать качество жизни. Сегодня людей мотивируют не деньги, не дополнительный заработок, а свобода, которую дает сетевой маркетинг, поэтому речь идет уже не о вынужденном, а об осознанном предпринимательстве, расширяющем возможности и позволяющем жить полной жизнью.