ВТБ Мои Инвестиции опубликовали мобильное приложение в российском магазине Nash Store для Android

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Клиенты ВТБ Мои Инвестиции, пользующиеся устройствами с системой Android, теперь могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений Nash Store. Меньше чем за сутки после публикации мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции в магазине его скачало уже более 2 тыс. пользователей.

Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции первым среди брокерских приложений стало доступно для скачивания в российском магазине приложений Nash Store для устройств с операционной системой Android.

Для установки мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции на Android через Nash Store необходимо скачать магазин с официального сайта nashstore.ru, разрешив загрузку приложений из сторонних источников в системных настройках.

Кроме того, для удобства клиентов ВТБ Мои Инвестиции разработана универсальная веб-версия приложения, которая работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Ярлык приложения для быстрого доступа к нему можно разместить на экране устройства.

Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.

Инструкции по установке мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции для различных операционных систем доступны на сайте ВТБ.

Команда ВТБ Мои Инвестиции активно работает над обновлением и оптимизацией работы мобильного приложений. В ближайшее время для его пользователей появятся новые функции и сервисы. Ежедневно приложением ВТБ Мои Инвестиции пользуются порядка 400 тысяч человек.