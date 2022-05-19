375 тысяч, чтобы переехать в современный жилой комплекс на берегу Оби

Квартал «Сосновый бор» расположен прямо на берегу Оби

375 тысяч – первоначальный 15-й процентный взнос при покупке квартиры-студии 28,5 кв.м в квартале «Сосновый бор».

Квартал «Сосновый бор» расположен в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский: на берегу реки Обь в окружении соснового бора.

В основе проекта заложено единство природного окружения и сложившейся инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни. В шаговой доступности – школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», пункты доставки OZON и Wildberries. Рядом – остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе.

Современная придомовая территория, наличие парковочных мест, игровая зона с травмобезопасным покрытием, отсутствие сквозного проезда машин через детскую площадку, свой выход на набережную Оби – все это способствует комфорту и безопасности будущих новоселов.

архитектура квартала «СОСНОВЫЙ БОР» гармонично интегрирована в окружающий природный ландшафт

Архитектура квартала гармонично интегрирована в природный ландшафт вечнозеленого соснового бора. Фасады домов окрашены в пастельные тона, а современный урбанистический облик новостройкам придает витражное остекление. Дизайн холлов первого этажа выполнен в общеевропейской стилистике: в них предусмотрены колясочные и малошумные лифты.

при строительстве квартала «СОСНОВЫЙ БОР» использованы качественные материалы и современные решения

Квартал «Сосновый бор» – крупнопанельные многоквартирные дома, которые строятся по современной быстровозводимой технологии. При строительстве использованы качественные материалы и современные решения. В квартирах предусмотрены увеличенные оконные проемы и решетки для кондиционеров.

В квартале «Сосновый бор» можно приобрести как просторную студию 28,5 кв. м, так и полноценную трехкомнатную квартиру – 68,5 кв. м.

Справка: Квартал «Сосновый бор» – новая локация строительной компании «Акация». В портфолио застройщика жилые комплексы: «Акация на Красногорской», «Акация на Ватутина» и «Акация на Лежена». Все объекты были сданы раньше заявленного срока. А 17-этажная «Акация на Красногорской», по данным мэрии Новосибирска, стала самой быстровозведённой новостройкой в 2020 году в нашем городе. В портфеле компании более 60 000 кв.м. сданного жилья.

*Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.

**Программа «Господдержка — 2020». Стоимость квартиры — 2,5 млн, ставка 8,5%, первоначальный взнос — 20%.

Застройщик: ООО СЗ «Магнолия». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

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