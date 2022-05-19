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Депутат Заксобрания Вадим Агеенко: Расторгнуть концессию можно было давно

Фото Депутат Заксобрания Вадим Агеенко: Расторгнуть концессию можно было давно
Фото Депутат Заксобрания Вадим Агеенко: Расторгнуть концессию можно было давно

Фото: zsnso.ru

Заместитель председателя комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко дал свою оценку расторжению концессии на строительство мусоросортировочных комплексов.

«Много лет никак не могли расторгнуть – то в суд подавали, то отзывали свои иски, – говорит о действиях областного Правительства заместитель председателя комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко.

Велись разговоры, что области в случае расторжения придется что-то платить. Мы же доказывали, что никакой опасности в этом расторжении нет. Никаких трехсот миллионов «Экология-Новосибирск» предъявить не может. Действительно, в самом концессионном соглашении написано, что при расторжении стороне возмещаются понесенные затраты, в том числе упущенная выгода, подтвержденная документально».

Однако за эти пять лет концессионер не вложил в проект ни копейки и подтвердить документально ничего не может, отмечает депутат.

«Он на концессию берет у своих учредителей деньги – у меня есть все документы это подтверждающие. Набивали счет деньгами. Как только стало известно, что компания подает на самобанкротство, сразу полетели вот эти деньги. Там прямо написано, что на концессию. Пытались дать 300 млн, не успели. Дали 100 с чем-то. Но это не затраты.

Получается, что ты взял ты деньги, но на них ничего не сделал. В «Экологии-Новосибирск» за пять лет никаких затрат на строительство мусоросортировочных комплексов не понесли. У них нет даже проекта. Завершенного проекта, который бы прошел все четыре экспертизы. Конечно, проект дорогой, и если бы его сделали, там действительно миллионов 20-30 было бы. Но даже этого нет. Так что никаких возмещений быть в принципе не может. Расторгнуть соглашение можно было бы давно. Хорошо, что это, наконец, случилось», – заявил Вадим Агеенко.

Компания «Экология-Новосибирск» не может рассчитывать на компенсацию, подчеркнул парламентарий.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Новосибирское заксобрание
концессия
вывоз мусора
экология-новосибирск
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