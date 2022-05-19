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Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили решение проблемы 4600 дольщиков

Фото Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили решение проблемы 4600 дольщиков
Фото Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили решение проблемы 4600 дольщиков

Фото: zsnso.ru

На заседании комитета регионального Законодательного Собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам обсудили причины появления проблемы обманутых дольщиков.

Доклад о деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» в 2021 году подготовила заместитель генерального директора фонда Елена Васильева.

По его итогам, депутат Дмитрий Козловский уточнил, как происходит отбор незавершенных объектов. Елена Васильева отметила, что окончательное решение принимает федеральный центр – Фонд развития территорий в Москве. Это может быть решение о достройке объекта или о выплате денежной компенсации обманутым дольщикам.

Сколько сегодня в Новосибирской области обманутых дольщиков? Начальник управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения областного Министерства строительства Евгений Тилилицин сказал, что сегодня их порядка 4600 человек.

По поводу домов в Новомарусино, о которых также спросил Дмитрий Козловский, Евгений Тилилицин ответил: «Подавляющее количество людей уже получили денежную компенсацию».

«Откуда берутся такие объекты? – задал вопрос заместитель председателя комитета Евгений Покровский. – Кто дает разрешение? Почему складывается ситуация, когда объект не закончен? Начинать надо с этого анализа! В этом случае мы сможем понять, когда закончится эпопея с обманутыми дольщиками и незаконченными объектами».

Семь месяцев назад комитет уже заслушивал отчет о деятельности фонда, отметил депутат Никита Галитаров. Он напомнил, что к 2024 году, в соответствии с поручением Президента РФ, необходимо решить проблемы всех обманутых дольщиков. По словам Елены Васильевой, за семь месяцев заключено соглашение о финансировании на достройку объекта в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук. В октябре и декабре 2020 года между публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства заключено шесть соглашений о финансировании мероприятий по завершению строительства семи объектов.

«Поискать надо первопричины и понять, как проблема возникла. Ищем ли мы застройщиков, которые бросили свои дома, забрали деньги и сбежали? Есть ли какие-то судебные решения?» – поинтересовался заместитель председателя комитета Вадим Агеенко. Уголовные дела имеются, сказал Евгений Тилилицин.

Председатель комитета Александр Терепа предложил Минстрою представить комплексную картину по этой теме – информация будет полезна, она интересует и общество, и депутатов, с точки зрения того, чтобы кто-то действительно понес наказание.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

обманутые дольщики
Новосибирское заксобрание
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