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Дежурные по переездам в Новосибирской области предотвратили 14 ДТП с начала года

Фото Дежурные по переездам в Новосибирской области предотвратили 14 ДТП с начала года
Фото Дежурные по переездам в Новосибирской области предотвратили 14 ДТП с начала года

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Профессиональные действия и бдительность дежурных по переездам Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области помогли избежать 14 столкновений поездов с автомобилями с начала текущего года. При этом три случая предотвращения ДТП зафиксированы на переезде 3326 км перегона Новосибирск-Западный – Обь, три – на переезде 35 км станции Крахаль, и два случая – на переезде 19 км остановочной платформы Юность.

Во всех случаях, когда водители выезжали на запрещающий сигнал светофора, дежурные по переезду незамедлительно включали специальную сигнализацию, предназначенную для оперативного предупреждения машинистов поездов. Затем они сообщали о нештатной ситуации дежурным ближайших станций.

Отметим, что при проведении профилактических мероприятий по предотвращению ДТП на переездах в регионе большое внимание уделяется адресной работе с водителями автотранспорта. Так, с начала года состоялась серия разъяснительных акций, реализован ряд профилактических проектов. Сотрудники магистрали провели инструктаж почти для 200 водителей автопредприятий, распространили более 5,3 тыс. памяток с правилами пересечения переездов.

Уделяется большое внимание техническому состоянию переездов. В текущем году в Новосибирской области в целях обеспечения безопасности движения поездов и автомобильного транспорта запланировано выполнение различных ремонтных работ на 40 переездах.

Всего с начала года в регионе произошло 2 ДТП на переездах, в течение 2021 года – 2 ДТП. Основной причиной происшествий остаются грубейшие нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения. Объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы – все это, как правило, приводит к трагическим последствиями.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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