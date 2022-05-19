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общество

Два трупа нашли при тушении пожара в квартире в Новосибирске

Фото Два трупа нашли при тушении пожара в квартире в Новосибирске
Фото Два трупа нашли при тушении пожара в квартире в Новосибирске

Фото vk.com / act54

В сгоревшей квартире на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске нашли два трупа со следами насильственной смерти.

В Новосибирске при тушении пожара нашли два трупа. На обоих телах были признаки насильственной смерти. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в пятиэтажке в Кировском районе Новосибирска вечером 18 мая. Два трупа были найдены в ходе тушения пожара в одной из двухкомнатных квартир дома № 40 по улице Сибиряков-Гвардейцев.

«По информации нашего источника, внутри были обнаружены обгоревшие тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти», – говорится в сообщении «АСТ-54».

В СУ СКР России по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения двух тел в сгоревшей квартире, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В региональном ГУМЧС отметили, что сообщение о пожаре на Сибиряков-Гвардейцев поступило в ведомство в 18:45. Через 7 минут пожарные прибыли на место. Горела квартира на первом этаже. Чтобы попасть в нее, спасателям пришлось срезать оконную решетку. За 20 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади в 20 квадратных метров.

По словам очевидцев, сейчас на месте происшествия находятся несколько полицейских и гражданских автомобилей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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