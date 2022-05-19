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общество

Экономист из Новосибирска Коложвари посоветовал не продавать доллары после рекордного падения

Фото Экономист из Новосибирска Коложвари посоветовал не продавать доллары после рекордного падения
Фото Экономист из Новосибирска Коложвари посоветовал не продавать доллары после рекордного падения

Фото pixabey

19 мая курс доллара опустился ниже 62 рублей. Новосибирский экономист Эдуард Коложвари посоветовал не продавать валюту до июня.

Экономист Эдуард Коложвари в беседе с Сиб.фм посоветовал жителям Новосибирска не продавать доллары на фоне рекордного падения валюты до лета.

Курс доллара опустился ниже 62 рублей 19 мая 2022 года, свидетельствуют данные Мосбиржи. Евро упал до отметки в 64 рубля. Экономист из Новосибирска Эдуард Коложвари оценил риски дальнейшего падения курса доллара и евро. По словам эксперта, падение американской валюты до уровня в 40 рублей маловероятно и невыгодно бюджету.

«Уже некуда падать, так что ниже уровня в 60 доллар не опустится, если только на это не будет политической воли. А ее, скорее всего, не будет – спрос на доллары ограничен, импорт упал в 3 раза, нерезиденты на рынке заблокированы. Кроме того, бюджет страны сверстан, исходя из курса 73 рубля за доллар», – сказал Коложвари в беседе с Сиб.фм.

Он считает, что рост курса доллара начнется в июне.

«Он теперь будет расти, когда снизится цена на нефть. Сейчас есть прямая корреляция этих показателей. Но по 120 рублей уже не должно быть, разве что лет через 10», – заключил экономист.

Эксперт посоветовал новосибирцам дождаться более выгодного курса и не продавать валюту как минимум до июня.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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