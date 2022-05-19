Экономист из Новосибирска Коложвари посоветовал не продавать доллары после рекордного падения

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19 мая курс доллара опустился ниже 62 рублей. Новосибирский экономист Эдуард Коложвари посоветовал не продавать валюту до июня.

Экономист Эдуард Коложвари в беседе с Сиб.фм посоветовал жителям Новосибирска не продавать доллары на фоне рекордного падения валюты до лета.

Курс доллара опустился ниже 62 рублей 19 мая 2022 года, свидетельствуют данные Мосбиржи. Евро упал до отметки в 64 рубля. Экономист из Новосибирска Эдуард Коложвари оценил риски дальнейшего падения курса доллара и евро. По словам эксперта, падение американской валюты до уровня в 40 рублей маловероятно и невыгодно бюджету.

«Уже некуда падать, так что ниже уровня в 60 доллар не опустится, если только на это не будет политической воли. А ее, скорее всего, не будет – спрос на доллары ограничен, импорт упал в 3 раза, нерезиденты на рынке заблокированы. Кроме того, бюджет страны сверстан, исходя из курса 73 рубля за доллар», – сказал Коложвари в беседе с Сиб.фм.

Он считает, что рост курса доллара начнется в июне.

«Он теперь будет расти, когда снизится цена на нефть. Сейчас есть прямая корреляция этих показателей. Но по 120 рублей уже не должно быть, разве что лет через 10», – заключил экономист.

Эксперт посоветовал новосибирцам дождаться более выгодного курса и не продавать валюту как минимум до июня.