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Экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Бушмакина оставили в СИЗО ещё на два месяца

Фото Экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Бушмакина оставили в СИЗО ещё на два месяца
Фото Экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Бушмакина оставили в СИЗО ещё на два месяца

Фото pixabay.com

Многочисленные попытки бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина выйти на свободу не увенчались успехом: в СИЗО обвиняемый в получении взятки пробудет ещё 2 месяца.

Уголовное дело на бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина возбудили в начале декабря 2021 года. В основу обвинения легли события, которые произошли с мая по июль 2019 года: в это время, согласно позиции обвинения, он получил взятку в размере 150 тысяч рублей от директора АО «СИБСМА» Сергея Долгушина.

Также следователи установили, что в 2018 году Бушмакин лично поручил начальнику поднадзорного ему райотдела полиции поставить на миграционный учёт иностранного гражданина в нарушение установленных законом процедур.

В декабре прошлого года Бушмакина обвинили в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), а также отправили на время следствия в СИЗО, откуда экс-прокурор неоднократно пытался выйти, но ему оказывали. Неудачной оказалась и новая, майская, попытка.

«Постановлением Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 19 мая 2022 продлен срок содержания под стражей Бушмакину О.В. на 2 месяца, то есть до 21 июля 2022 года. Постановление не вступило в силу»,

- сообщили в Железнодорожном районном суде.

Будет ли бывший прокурор обжаловать и это решение – пока неизвестно.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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