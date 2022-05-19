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экономика

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на уровне ruАА

Фото «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на уровне ruАА
Фото «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на уровне ruАА

Фото: Банк «Открытие»

По оценке агентства, подтверждение рейтинга обусловлено умеренно высокой оценкой рыночных позиций, комфортной оценкой по капиталу при приемлемом уровне рентабельности, адекватными оценками качества активов и запаса ликвидности, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны собственника и федеральных органов власти, а также статус системно значимого банка.

В своем заключении «Эксперт РА» отмечает, что умеренно высокая оценка рыночных позиций банка «Открытие» обусловлена широкой географией, масштабами и активными темпами роста его бизнеса. Дополнительное позитивное влияние на диверсификацию бизнеса оказывает присоединение РГС Банка к банку «Открытие» в мае 2022 года.

Комфортная позиция по капиталу при приемлемой операционной эффективности, по мнению рейтингового агентства, определяется тем, что на фоне продолжающегося роста кредитного портфеля банк поддерживает комфортный запас капитала и адекватный уровень рентабельности.

Агентство оценивает качество активов банка как адекватное, учитывая продолжающееся снижение доли проблемных активов, высокое покрытие кредитного портфеля обеспечением и удовлетворительную отраслевую диверсификацию корпоративного кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов (stage 3 и POCI) бизнесу снизилась до 5,7% на 31 декабря 2021 года (8,8% на 31 декабря 2020 года), доля проблемных кредитов в розничном портфеле – до 3,4% на 31 декабря 2021 года (5,2% на конец 2020 года).

Ликвидная позиция банка оценивается агентством как адекватная и определяется комфортным запасом балансовой ликвидности, а также широким спектром доступных источников дополнительной ликвидности.

Стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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