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Герой России объяснил, почему ВС РФ не могут «жёстко зачистить» границу

Фото Герой России объяснил, почему ВС РФ не могут «жёстко зачистить» границу
Фото Герой России объяснил, почему ВС РФ не могут «жёстко зачистить» границу

Фото из группы Минобороны в "ВК"

Герой России Липовой объяснил, почему ВС РФ не могут «жёстко зачистить» границу с Украиной.

Обстрелы приграничных районов РФ Вооружёнными силами Украины можно реально пресечь, если «жёстко зачистить» прилегающие территории, однако РФ этого не делает, заявил NEWS.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор авиации Сергей Липовой. Собеседник подчеркнул, что ВСУ специально прячут свою артиллерию среди жилых домов и школ, чтобы спровоцировать уничтожение гражданской инфраструктуры ответным огнём ВС РФ.

"Естественно, как только мы начнём давить их артиллерийские точки, всё это снимут на камеру и потом покажут всему миру — якобы вот как Россия «безжалостно расправляется с мирными украинцами, а сама заявляет, что с гражданским населением не воюет». Это всё провокации, нацеленные на ещё большее разжигание конфликта, чтобы ещё больше показать миру, «какой Россия агрессор». Но наша разведка работает, огневые точки ВСУ выявляются и высокоточным оружием уничтожаются. Но всё подавить нельзя — у ВСУ кочующая артиллерия — каждый раз делают залп из новых населённых пунктов, прикрываясь жилыми домами и школами", — рассказал Липовой.

По его словам, «сколько бы подразделения ВСУ не прятались, их всё равно засекут, настигнут и ликвидируют».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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