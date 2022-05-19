Майские балетные вечера

Фото предоставлены НОВАТом

Шедевры мировой классики на Большой сцене НОВАТа

Приглашаем вас провести театральный вечер вместе с друзьями или семьей на классическом балете. В нашей майской афише – хореографические шедевры из сокровищницы мирового балета.

«Ромео и Джульетта» 19 мая

История юных влюбленных из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» на протяжении веков вдохновляет творцов в разных странах и находит всё новые и новые воплощения в музыке, на театральных подмостках, в кино. На сцене НОВАТа она пересказана универсальным языком танца в постановке балетмейстера Олега Виноградова и впечатляет зрителей ярким визуальным решением в духе живописи эпохи Возрождения. Партию Джульетты исполнит Екатерина Лихова, Ромео – Евгений Басалюк, за дирижерским пультом – Евгений Волынский.

балет В ТРЁХ актах 12+

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«Лебединое озеро» 20,21 мая

«Лебединое озеро» царит на мировых балетных сценах почти полтора века. Секрет немеркнущей славы этого спектакля – в гениальной музыке Чайковского, очаровании старинной легенды и возвышенной красоте классического танца. В НОВАТе спектакль представлен в знаменитой хореографической версии Большого театра 1956 года, возрожденной мастером реконструкции балетной классики Михаилом Мессерером. В майских спектаклях зрители увидят в главной партии Одетты/Одиллии заслуженную артистку России Анну Одинцову и молодую солистку НОВАТа Викторию Данковцеву. Дирижер – Евгений Волынский.

балет В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИЯХ 6+

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«Спартак» 25 мая

Эпизод из античной истории оживает на сцене НОВАТа в знаменитой постановке Юрия Григоровича. Благодаря глубокой и мощной музыке Хачатуряна и выразительной пластике балетный спектакль достигает масштабов эпической поэмы о силе человеческого духа, неукротимом стремлении к свободе, истинной любви. Майский показ легендарного балета пройдет с участием звезд сибирской балетной сцены – премьера Романа Полковникова, Народной артистки России Анны Жаровой, Артема Пугачева и Анны Гермизеевой. Дирижер – Дмитрий Юровский.

балет В ТРЁХ ДЕЙСТВИЯХ 12+

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«Собор Парижской Богоматери» 27,28 мая

Герои великого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» — на Большой сцене НОВАТа в балете классика хореографии XX Ролана Пети. Драматическая история о любви и коварстве, ненависти и сострадании отразилась в пластических образах и динамичной музыке Мориса Жарра. Зрители майских спектаклей увидят в главных партиях солистов НОВАТа – Екатерину Лихову, Евгения Басалюка, Михаила Недельского, Михаила Лифенцева, заслуженную артистку России Ольгу Гришенкову, Романа Полковникова, Никиту Ксенофонтова. Дирижер – Арман Уразгалиев.

Балет Ролана Пети в двух актах 12+

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Более подробная информация о событиях нашей майской афиши представлена на нашем сайте и в мобильном приложении.

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

Билеты – в театральной кассе, на официальном сайте novat.nsk.ru и в мобильном приложении.

До встречи на балете! НОВАТ