Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

афиша общество культура
На правах рекламы реклама

Майские балетные вечера

Фото Майские балетные вечера
Фото Майские балетные вечера

Фото предоставлены НОВАТом

Шедевры мировой классики на Большой сцене НОВАТа

Приглашаем вас провести театральный вечер вместе с друзьями или семьей на классическом балете. В нашей майской афише – хореографические шедевры из сокровищницы мирового балета.

«Ромео и Джульетта» 19 мая

История юных влюбленных из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» на протяжении веков вдохновляет творцов в разных странах и находит всё новые и новые воплощения в музыке, на театральных подмостках, в кино. На сцене НОВАТа она пересказана универсальным языком танца в постановке балетмейстера Олега Виноградова и впечатляет зрителей ярким визуальным решением в духе живописи эпохи Возрождения. Партию Джульетты исполнит Екатерина Лихова, Ромео – Евгений Басалюк, за дирижерским пультом – Евгений Волынский.

Фото Майские балетные вечера 2

балет В ТРЁХ актах

12+

Купить билет

«Лебединое озеро» 20,21 мая

«Лебединое озеро» царит на мировых балетных сценах почти полтора века. Секрет немеркнущей славы этого спектакля – в гениальной музыке Чайковского, очаровании старинной легенды и возвышенной красоте классического танца. В НОВАТе спектакль представлен в знаменитой хореографической версии Большого театра 1956 года, возрожденной мастером реконструкции балетной классики Михаилом Мессерером. В майских спектаклях зрители увидят в главной партии Одетты/Одиллии заслуженную артистку России Анну Одинцову и молодую солистку НОВАТа Викторию Данковцеву. Дирижер – Евгений Волынский.

Фото Майские балетные вечера 3

балет В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИЯХ

6+

Купить билет

«Спартак» 25 мая

Эпизод из античной истории оживает на сцене НОВАТа в знаменитой постановке Юрия Григоровича. Благодаря глубокой и мощной музыке Хачатуряна и выразительной пластике балетный спектакль достигает масштабов эпической поэмы о силе человеческого духа, неукротимом стремлении к свободе, истинной любви. Майский показ легендарного балета пройдет с участием звезд сибирской балетной сцены – премьера Романа Полковникова, Народной артистки России Анны Жаровой, Артема Пугачева и Анны Гермизеевой. Дирижер – Дмитрий Юровский.

Фото Майские балетные вечера 4

балет В ТРЁХ ДЕЙСТВИЯХ

12+

Купить билет

«Собор Парижской Богоматери» 27,28 мая

Герои великого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» — на Большой сцене НОВАТа в балете классика хореографии XX Ролана Пети. Драматическая история о любви и коварстве, ненависти и сострадании отразилась в пластических образах и динамичной музыке Мориса Жарра. Зрители майских спектаклей увидят в главных партиях солистов НОВАТа – Екатерину Лихову, Евгения Басалюка, Михаила Недельского, Михаила Лифенцева, заслуженную артистку России Ольгу Гришенкову, Романа Полковникова, Никиту Ксенофонтова. Дирижер – Арман Уразгалиев.

Фото Майские балетные вечера 5

Балет Ролана Пети в двух актах

12+

Купить билет

Более подробная информация о событиях нашей майской афиши представлена на нашем сайте и в мобильном приложении.

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

Билеты – в театральной кассе, на официальном сайте novat.nsk.ru и в мобильном приложении.

До встречи на балете! НОВАТ

Фото Майские балетные вечера 6

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

НОВАТ
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17751
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
17164
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
13371
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм
11488
28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском
10699
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
10360
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда
10027
В каких случаях президент объявляет всеобщую мобилизацию: до скольки лет в России могут призвать в армию в 2022 году