Минобороны впервые показало пленных боевиков с «Азовстали» в больнице

Фото Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с пленными боевиками с «Азовстали» в больнице Донецкой народной республики.

Российские военные впервые показали видео с пленными украинскими боевиками с комбината «Азовсталь», которые сейчас проходят лечение в больнице Новоазовска.

«Нахожусь в больнице города Новоазовск. Отношение нормальное. Нейрофизического воздействия, психологического на меня не оказывают. Посмотрели ногу, сказали, что все нормально. Питание отличное», – рассказал пленный украинский военнослужащий Виктор Шапошников.

Пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Даниил Жученко подтвердил, что «содержание все отличное, отношение отличное».

По его словам, осколком ему перебило сухожилие на ноге.

«Помогают, лечат. Сказали, через полгода реабилитации, по идее, все будет хорошо», – добавил он.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки с «Азовстали» сдались в плен 694 военных и боевика националистического батальона, в том числе 29 раненых.

Всего за два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых. Из них 51 требовалось стационарное лечение, их отправили в больницу Новоазовска в ДНР, передает РИА Новости.