На Красном проспекте проходит ремонт памятника архитектуры 1934 года постройки

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ход капитального ремонта жилого дома с 88-летней историей на Красном проспекте, 51/5.

«Этот объект непростой, он находится в центре города. Это региональный памятник, и к его ремонту особый подход. Сначала был разработан специальный проект, который согласовали не только с жителями, но и с надзорной организацией. Кроме того, проводить ремонт может подрядчик, обладающий определённым опытом и имеющий лицензию на проведение таких работ. Замечаний со стороны жильцов нет, всё согласовано, осталось только, чтобы организация выдержала сроки», – сказал Анатолий Локоть.

По его словам, сегодня программа капитального ремонта в многоквартирных домах – самый надежный инструмент проведения в нормативное состояние жилых зданий.

Многоквартирный дом № 51/5 на Красном проспекте – это пятый корпус кооператива «Кузбассуголь», возведенный с 1931 по 1934 годы по проекту архитекторов Б. А. Гордеева, Д. М. Агеева и Б. А. Биткина. Здание выполнено в стиле конструктивизма. Его площадь составляет около 2000 метров.

В 2020 году на его территории были отремонтированы системы горячего водоснабжения, канализования, водоотведения и электроснабжения. В 2021 году – система теплоснабжения. В мае 2022 года подрядчик ООО «С-2» начал ремонт фасада. На данный момент продолжается капитальный ремонт подвала. Стоимость всех работ – около 14 млн рублей.

«От новосибирцев поступает много обращений с просьбой перенести ремонт того или иного дома на более ранний срок. Однако существует порядок, определённый федеральным законом, и произвольно ни Фонд реформирования ЖКХ, ни департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска поменять очерёдность не может. Для этого нужно пройти определенные процедуры», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Узнать очерёдность своего дома можно на сайте fondgkh-nso.ru.