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На Красном проспекте проходит ремонт памятника архитектуры 1934 года постройки

Фото На Красном проспекте проходит ремонт памятника архитектуры 1934 года постройки
Фото На Красном проспекте проходит ремонт памятника архитектуры 1934 года постройки

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ход капитального ремонта жилого дома с 88-летней историей на Красном проспекте, 51/5.

«Этот объект непростой, он находится в центре города. Это региональный памятник, и к его ремонту особый подход. Сначала был разработан специальный проект, который согласовали не только с жителями, но и с надзорной организацией. Кроме того, проводить ремонт может подрядчик, обладающий определённым опытом и имеющий лицензию на проведение таких работ. Замечаний со стороны жильцов нет, всё согласовано, осталось только, чтобы организация выдержала сроки», – сказал Анатолий Локоть.

По его словам, сегодня программа капитального ремонта в многоквартирных домах – самый надежный инструмент проведения в нормативное состояние жилых зданий.

Фото На Красном проспекте проходит ремонт памятника архитектуры 1934 года постройки 2

Многоквартирный дом № 51/5 на Красном проспекте – это пятый корпус кооператива «Кузбассуголь», возведенный с 1931 по 1934 годы по проекту архитекторов Б. А. Гордеева, Д. М. Агеева и Б. А. Биткина. Здание выполнено в стиле конструктивизма. Его площадь составляет около 2000 метров.

В 2020 году на его территории были отремонтированы системы горячего водоснабжения, канализования, водоотведения и электроснабжения. В 2021 году – система теплоснабжения. В мае 2022 года подрядчик ООО «С-2» начал ремонт фасада. На данный момент продолжается капитальный ремонт подвала. Стоимость всех работ – около 14 млн рублей.

Фото На Красном проспекте проходит ремонт памятника архитектуры 1934 года постройки 3

«От новосибирцев поступает много обращений с просьбой перенести ремонт того или иного дома на более ранний срок. Однако существует порядок, определённый федеральным законом, и произвольно ни Фонд реформирования ЖКХ, ни департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска поменять очерёдность не может. Для этого нужно пройти определенные процедуры», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Узнать очерёдность своего дома можно на сайте fondgkh-nso.ru.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Мэрия Новосибирска
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