Посевная кампания в Новосибирской области набирает высокие темпы

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Аграрии Новосибирской области засеяли больше миллиона гектаров, преодолев медиану посевной кампании 2022 года. Дневная выработка, благодаря возросшей технической оснащенности и хорошей погоде, достигает сейчас 110 тысяч га в день.

В 2022 году посевные площади в Новосибирской области вновь увеличатся. Площадь ярового сева составит 2,04 млн га, из них 1,1 млн га по состоянию на 19 мая уже засеян.

«Ежесуточная выработка по яровому севу превышает сейчас в регионе 100 тысяч гектаров в день. Мы идем по темпам сева с существенным превышением к уровню прошлого года, и есть все предпосылки завершить яровой сев в этом году до начала июня», – рассказал зампред Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В посевной кампании участвует более 1200 сельхозтоваропроизводителей региона. В полевых работах задействовано 7,4 тысяч тракторов, 5,4 тысяч сеялок, более тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов.

Напомним, что в Новосибирской области действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденная Правительством региона. Оказываемая сельхозпроизводителям господдержка призвана способствовать эффективному развитию АПК, в том числе, увеличению объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению качества, безопасности, конкурентоспособности продукции, в целях обеспечения продовольственной стабильности Новосибирской области.