Предприниматели Новосибирской области получили почти 9 млрд рублей льготных кредитов

Фото pixabay.com

В Новосибирской области около 460 организаций малого и среднего бизнеса получили льготные кредиты на сумму 9 млрд рублей на оборотные, инвестиционные цели и выпуск инновационной продукции.

О принятых Правительством Новосибирской области мерах по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области 18 мая в ходе пресс-конференции рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Министр напомнил, что 21 марта Правительство Новосибирской области утвердило План по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области, куда включены меры поддержки в таких разделах как налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений, ускорение использования бюджетных средств, поддержка субъектов МСП, системообразующих организаций, инвестиций и экспорта, поддержка в отрасли промышленности, транспорта, торговли, туризма, строительной отрасли и ЖКХ, социальная поддержка.

«Правительство региона регулярно дорабатывает План с учётом анализа социально-экономической ситуации и запросов бизнеса. Ознакомиться с принятыми федеральными и региональными мерами можно на специальном информационном ресурсе», – заявил Лев Решетников.

В части поддержки системообразующих предприятий в сфере агропромышленного комплекса (АПК) реализуется кредитная программа, которая позволяет аграриям получить займы по льготной ставке – от организаций Новосибирской области поступило уже 5 заявлений на сумму 2 миллиарда рублей, от предприятий региона в сфере промышленности и торговли поступило 5 заявлений на сумму 3 миллиарда рублей. Также реализуются кредитные программы поддержки предприятий топливно-энергетического комплекса, фармацевтической промышленности, ИТ-отрасли, транспортного и строительного комплекса.

В части поддержки субъектов МСП от организаций Новосибирской области поступило более двух тысяч заявлений на льготные кредиты на оборотные цели, по 267 заявлениям уже были выданы кредиты на сумму 2,3 млрд рублей. На льготные кредиты на инвестиционные цели от организаций региона поступило 96 заявлений на сумму 1,9 млрд рублей, по 39 заявлениям были выданы кредиты. Воспользовались льготными кредитами также предприятия агропромышленного комплекса и организации, выпускающие инновационную продукцию – аграриям выдано 4,7 миллиардов рублей. Общая сумма выданных льготных кредитов составила 8,9 млрд рублей.

С 24 марта по 16 мая на горячую линию Новосибирской области по мерам господдержки поступило почти 2 тысячи звонков, а специальный портал о мерах поддержки посетили более 7 тысяч уникальных пользователей – представители бизнеса Новосибирской области продолжают обращаться за актуальной информацией о реализуемых мерах государственной поддержки.