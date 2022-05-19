Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Профессии будущего

Фото Профессии будущего
Фото Профессии будущего

Фото: НГУАДИ

Новые профессии, высокий спрос на креативных молодых людей и широкие возможности самореализации сегодня требуют самоопределения и осознанности при выборе будущего.

Эксперты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова рассказали Сиб.фм о новых перспективных профессиях.

Совсем скоро в Новосибирских вузах стартуют вступительные экзамены. Являясь одним из крупнейших творческих вузов России, НГУАДИ предоставляет для будущих абитуриентов широкий спектр образовательных программ с многоуровневой подготовкой уникальных высококвалифицированных специалистов в области дизайна, архитектуры, градостроительства и других видов искусства.

НГУАДИ предлагает развивающие программы для детей от 6 лет, программы предпрофессиональной подготовки для старшеклассиников, программы всех уровней высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и дополнительные программы повышения квалификации и переподготовки специалистов с высшим образованием.

Фото Профессии будущего 2

Вуз ежегодно расширяет свои учебные ресурсы и дает возможность получить образование для работы в новых сферах.

В 2022 году НГУАДИ представил сразу два новых направления: «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «Станковая живопись», о которых мы расскажем подробнее.

Интерес к наследию культуры и осознание важности его сохранения значительно выросли в последние годы: арт-кураторы, галеристы, руководители музеев и выставок – дефицитные специалисты. Кроме того, они смогут получить работу в реставрационных мастерских, туристических фирмах, образовательных учреждениях, научно-исследовательских институтах, СМИ, центрах эстетического воспитания и государственных и муниципальных органах охраны объектов культурного наследия.

Фото Профессии будущего 3

Художники-живописцы, как правило, имеют высокий доход, работая иллюстраторами, графиками, портретистами, художниками-фрилансерами, мультипликаторами, а также работая в команде разработчиков цифрового визуального контента, виртуальной и дополненной реальности, компьютерных игр.

Все программы обучения НГАУДИ формируются с учетом актуальных потребностей современного рынка труда и запросов молодежи на реализацию и профессиональный рост. Знания и практические навыки передают практикующие мастера искусств, профессора-эксперты самого высокого уровня.

Подробную информацию о всех образовательных программах вуза можно получить сайте.

Фото Профессии будущего 4

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

дизайн
архитектура
НГУАДИ
профессия
вуз
абитуриенты
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17718
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
16446
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
13350
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм
11468
28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском
10463
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
10212
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда
9899
В каких случаях президент объявляет всеобщую мобилизацию: до скольки лет в России могут призвать в армию в 2022 году