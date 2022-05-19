Профессии будущего

Фото: НГУАДИ

Новые профессии, высокий спрос на креативных молодых людей и широкие возможности самореализации сегодня требуют самоопределения и осознанности при выборе будущего.

Эксперты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова рассказали Сиб.фм о новых перспективных профессиях.

Совсем скоро в Новосибирских вузах стартуют вступительные экзамены. Являясь одним из крупнейших творческих вузов России, НГУАДИ предоставляет для будущих абитуриентов широкий спектр образовательных программ с многоуровневой подготовкой уникальных высококвалифицированных специалистов в области дизайна, архитектуры, градостроительства и других видов искусства.

НГУАДИ предлагает развивающие программы для детей от 6 лет, программы предпрофессиональной подготовки для старшеклассиников, программы всех уровней высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и дополнительные программы повышения квалификации и переподготовки специалистов с высшим образованием.

Вуз ежегодно расширяет свои учебные ресурсы и дает возможность получить образование для работы в новых сферах.

В 2022 году НГУАДИ представил сразу два новых направления: «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «Станковая живопись», о которых мы расскажем подробнее.

Интерес к наследию культуры и осознание важности его сохранения значительно выросли в последние годы: арт-кураторы, галеристы, руководители музеев и выставок – дефицитные специалисты. Кроме того, они смогут получить работу в реставрационных мастерских, туристических фирмах, образовательных учреждениях, научно-исследовательских институтах, СМИ, центрах эстетического воспитания и государственных и муниципальных органах охраны объектов культурного наследия.

Художники-живописцы, как правило, имеют высокий доход, работая иллюстраторами, графиками, портретистами, художниками-фрилансерами, мультипликаторами, а также работая в команде разработчиков цифрового визуального контента, виртуальной и дополненной реальности, компьютерных игр.

Все программы обучения НГАУДИ формируются с учетом актуальных потребностей современного рынка труда и запросов молодежи на реализацию и профессиональный рост. Знания и практические навыки передают практикующие мастера искусств, профессора-эксперты самого высокого уровня.

Подробную информацию о всех образовательных программах вуза можно получить сайте.