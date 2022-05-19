Совет эксперта: что выбрать – депозит или накопительный счет

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Депозиты – один из самых популярных способов вложения денежных средств. Краткосрочные или на год, с пополнением или без: всегда есть из чего выбрать. В последние годы актуален подход к распределению средств между различными банковскими инструментами. К ним относятся и накопительные счета, вариативные в использовании. Как выбрать оптимальный вариант и на что нужно обратить внимание? Отвечаем вместе с Росбанком.

Для начала определимся с целью и текущим положением дел. Срок и ставка будут зависеть от того, какую сумму вы готовы разместить на депозите и как скоро вам понадобятся деньги.

Как правило, наиболее доходными являются вклады без частичного снятия или пополнения. Сейчас доступны выгодные предложения по депозитам со сроком размещения на 3 или 6 месяцев. Так, вклад «150 лет надежности» можно оформить по ставке 15% с минимальной суммой вложения от 15 000 ₽.

Подробнее о вкладе «150 лет надежности» можно узнать на сайте Росбанка.

Обратите внимание, что при открытии вклада онлайн или через мобильное приложение банк может предложить выгодные условия, например, в виде более высокой ставки. Для некоторых клиентов, скажем, премиальных или зарплатных, банки также инициируют специальные акции.

Накопительный счет похож на традиционный депозит, но его условия отличаются большей гибкостью. Такой счет можно пополнить в любое время или снять с него денежные средства.

В Росбанке для старых и новых клиентов есть накопительный счет #Акционный со ставкой 13%. Проценты по нему начисляются ежедневно и выплачиваются раз в месяц. Подробности можно узнать на сайте Росбанка.

Если вы уже являетесь клиентом Росбанка и ранее открыли накопительный счет, то можно с 13.03.2022 по 31.05.2022 повысить ставку до 13% при соблюдении ряда условий, с полным перечнем которых можно ознакомиться по ссылке.

Специально для защиты прав вкладчиков российских банков существует государственная система страхования вкладов. Все банковские вклады и счета частных лиц, в том числе накопительные, застрахованы в каждом из банков-участников данной системы на сумму в пределах 1,4 миллиона рублей. Проверить, входит ли кредитная организация в обязательный реестр, можно на сайте ЦБ РФ.

«Надежность – одно из базовых требований, которое высоко ценится клиентами банков. Ее определяют несколько ключевых показателей. Для начала стоит убедиться, что банк входит в реестр участников системы обязательного страхования вкладов и имеет лицензию на осуществление банковских операций. Кроме того, нужно изучить информацию о собственнике банка, его финансовых показателях и рейтингах», – поясняет директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Евгений Рузавин.

Отдельного внимания стоит включение банка в список системно значимых кредитных организаций России, который ежегодно утверждается Центробанком. В него входят кредитные организации, включая Росбанк, на долю которых приходится около 77% совокупных активов банковского сектора России.

Теперь, изучив предложения на рынке, вы сможете расставить приоритеты и сделать правильный выбор, сохранить и приумножить свои сбережения.

Офисы Росбанка в Новосибирске:

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