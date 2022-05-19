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Спецоперация в Украине на утро 19 мая: замедление в поставках вооружения, продление мобилизации в Украине, открытие морских портов

Фото Спецоперация в Украине на утро 19 мая: замедление в поставках вооружения, продление мобилизации в Украине, открытие морских портов
Фото Спецоперация в Украине на утро 19 мая: замедление в поставках вооружения, продление мобилизации в Украине, открытие морских портов

Фото с сайта pixabay.com, носят иллюстративный характер

О ключевых событиях, произошедших накануне 85-го дня военной спецоперации российской армии на территории Украины — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Почему замедлились поставки вооружения Украине из США

Несколько месяцев США откладывают поставку украинской стороне реактивных систем залпового огня: власти Америки опасаются, что ими могут нанести удар по территории России, что усилит и затянет происходящий конфликт. Об этом пишет РБК со ссылкой на американское издание Politico.

Как добавил собеседник медиа-организации, для Киева это становится разочаровывающим фактором. На текущий момент США поставили в Украину старые советские ракетные системы, хранившиеся на складах союзников.

На сколько продлили военное положение в Украине

Владимир Зеленский подписал указы «О продлении срока действия военного положения на Украине» и «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации». Как сообщает «Интерфакс», президент Украины постановил продлить военное положение в стране на 90 суток, начиная с 25 мая, как и срок мобилизации. Сейчас законопроекты об утверждении приказов направлены в Верховную раду.

Фото Спецоперация в Украине на утро 19 мая: замедление в поставках вооружения, продление мобилизации в Украине, открытие морских портов 2

Зачем ООН обратился к России с просьбой открыть морские порты

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

«Неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию», — заявил Дэвид Бизли на организованной США министерской встрече по продовольственной безопасности.

Как уточняют РИА Новости, ранее Москва заявляла, что порты заблокированы украинской стороной.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 19 мая, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов, 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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