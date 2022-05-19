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Таксистка из Новосибирска спела частушку про ливнёвки на профессиональном конкурсе в Грозном

Фото Таксистка из Новосибирска спела частушку про ливнёвки на профессиональном конкурсе в Грозном
Фото Таксистка из Новосибирска спела частушку про ливнёвки на профессиональном конкурсе в Грозном

Фото из группы конкурса «Лучший водитель такси в России» во «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска Наталья Сафиулина поучаствовала в борьбе за главный приз всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2021» в Чечне, где в рамках творческого тура исполнила частушку о городских ливнёвках.

В Грозном прошёл финал всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2021», участие в котором приняла таксистка из Новосибирска Наталья Сафиулина.

Женщина не стала победительницей и не попала на пьедестал, хотя в теоретическом и творческом турах получила одни из самых высоких баллов. В рамках творческого этапа она исполнила частушки о дорогах Новосибирска и вредных привычках горожан.

«После дождичка в четверг мы качаем лодки, ведь у нас давным-давно забиты все линёвки», — спела Сафиулина.

Конкурс посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а также президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Победителем стал участник из Санкт-Петербурга Олег Махматов. Мужчина получил денежный приз в размере 150 000 рублей и личный автомобиль.

Фото Таксистка из Новосибирска спела частушку про ливнёвки на профессиональном конкурсе в Грозном 2

Напомним, что конкурс «Лучший водитель такси в России» в 2022 году состоялся в четвёртый раз. В финале, который проходил с 16 по 18 мая в столице Чечни, приняли участие 24 водителя из разных регионов, ставшие лучшими на этапе отбора.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
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