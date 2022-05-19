В Новосибирске к 100-летию пионерии извлекут капсулу с посланием потомкам

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19 мая, в день 100-летия пионерской организации, в Новосибирске торжественно извлекут капсулу «Послание потомкам» и посвятят школьников в пионеры.
В четверг, 19 мая, при участии мэра Анатолия Локтя в Новосибирске пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию пионерской организации.
В частности, будет извлечена капсула «Послание потомкам» и состоится посвящение учащихся местных школ в пионеры, сообщает пресс-служба мэрии.
«Капсула с посланием потомкам была заложена активистами комсомольской организации завода Химконцентратов в стене здания ДК им. М. Горького 19 мая 1972 года, в день 50-летия пионерской организации», — напомнили в городской администрации.
Зачитывать послание новосибирцам в этот четверг будут сами авторы. Торжественная линейка, на которой состоится посвящение, пройдёт на территории ДК им. М. Горького (ул. Богдана Хмельницкого, 40). Начало в 12:00.
Напомним, что мэр Локоть уже поздравил всех причастных с юбилеем Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
Он отметил, что пионерская организация всегда занималась воспитанием настоящих патриотов, объединяла детей и направляла их энергию на свершение добрых дел.
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