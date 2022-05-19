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общество

В Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна 17-этажки на Первомайке

Фото В Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна 17-этажки на Первомайке
Фото В Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна 17-этажки на Первомайке

Фото Сиб.фм; vk.com / act54

В Первомайском районе Новосибирска годовалый малыш выпал из окна 17-этажного дома и выжил.

В Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна 17-этажного дома и остался цел. Поймать малыша попытались прохожие. Об этом сообщают в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Годовалый ребенок госпитализирован в Первомайском районе Новосибирска после падения из окна второго этажа. Инцидент произошел вечером 18 мая в 17-этажке на улице Одоевского. Момент падения ребенка из окна попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что прохожие заметили ребенка на подоконнике второго этажа и попытались предотвратить трагедию, привлекая внимание жильцов дома. Некоторое время неравнодушные новосибирцы кричат под окнами дома и смотрят вверх, а потом подбегают к подъезду, чтобы войти внутрь. Но ребенок все-таки падает из окна.

Фото В Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна 17-этажки на Первомайке 2

Во время падения прохожие пытаются поймать малыша, но он ударяется о перила и падает в подвал. Одна из свидетелей происшествия побежала за ребенком и вынесла его на руках.

Очевидцы рассказали, что пострадавшего ребенка увезла машина скорой помощи. В СУ СКР по региона отметили, что малыш выжил. Более того, у него даже не зафиксировали переломов.

В областном главке МВД уточнили, что сообщение поступило в полицию в районе восьми часов вечера 18 мая. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия. Известно, что семья выпавшего из окна ребенка не состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Сейчас МВД проводит проверку по факту произошедшего.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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