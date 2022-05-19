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В Новосибирске на 500 тысяч рублей оштрафовали коллекторов, угрожавших матери должницы

Фото В Новосибирске на 500 тысяч рублей оштрафовали коллекторов, угрожавших матери должницы
Фото В Новосибирске на 500 тысяч рублей оштрафовали коллекторов, угрожавших матери должницы

Фото pixabey

В Новосибирске коллекторов оштрафовали на 500 тысяч рублей после угроз матери должницы.

В Новосибирске коллекторы названивали и отправляли смс матери должницы с угрозами и требованиям заплатить просроченный платеж. За это коллекторское агентство оштрафовали на полмиллиона рублей.

Судебные приставы возбудили дело об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ в отношении коллекторов ООО «М.Б.А. Финансы». Сотрудники этой организации, отрабатывая заказ от ООО МФК «Займер» по задолженности жительницы Новосибирска, начали звонить ее матери, а не самой должнице.

Они позвонили пожилой женщине 11 раз за месяц вместо разрешенных 8 и ввели ее в заблуждение относительно последствий неуплаты займа. По данным региональной службы судебных приставов, сотрудники коллекторского агентства допускали неадекватные высказывания и угрожали арестовать имущество женщины, так как ее дочь прописана в одной с ней квартире.

УФССП России по Новосибирской области признало ООО «М.Б.А. Финансы» виновным по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ и назначило штраф в размере 500 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что это максимальный штраф, который возможно наложить на юрлицо.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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