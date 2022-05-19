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В Новосибирске полиция задержала троих организаторов подпольного казино

Фото В Новосибирске полиция задержала троих организаторов подпольного казино
Фото В Новосибирске полиция задержала троих организаторов подпольного казино

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Сотрудники полиции в Новосибирске задержали троих организаторов подпольного казино. Мужчины устраивали в офисном помещении на улице Декабристов игры в покер и рулетку.

Сотрудники полиции задержали в Новосибирске троих организаторов подпольного казино, сообщили 19 мая в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Оперативники установили, что с октября 2021 года по май 2022-го мужчины в возрасте от 42 до 52 лет проводили в офисном помещении на улице Декабристов игры в покер и рулетку. Казино работало в закрытом режиме, о нём было известно ограниченному кругу лиц, а вход осуществлялся исключительно по предварительному звонку.

«В результате обысков, проведённых в игорном заведении, а также по местам проживания подозреваемых, полицейские изъяли 3 стола для игры в покер, более 500 игральных фишек, около 20 колод карт и несколько мобильных телефонов», — уточнили в МВД.

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области в отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

«Вину в инкриминируемом преступлении они признали в полном объёме. Мера пресечения в отношении каждого избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — передали в пресс-службе СК.

Организаторам грозит наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске девять человек получили срок за создание подпольного казино.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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полиция
МВД
СК
Новосибирск
казино
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