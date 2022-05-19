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общество

В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности

Фото В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности
Фото В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

19 мая в честь юбилея пионерии в Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности. Что написали потомкам новосибирские школьники полвека назад, читайте на Сиб.фм.

В четверг, 19 мая, в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации. У Дворца культуры им. М. Горького в Калининском районе вскрыли капсулу с посланием потомкам, которая была заложена в стену здания ровно 50 лет назад — 19 мая 1972 года, в день 50-летнего юбилея пионерии.

Фото В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности 2

Фото В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности 3

В течение полувека послание хранилось в специальной капсуле.

Фото В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности 4

Заложили капсулу в своё время активисты комсомольской организации завода Химконцентратов, авторами послания стали ученики девяти городских школ: № 8, 23, 30, 110, 116, 126, 149, 158 и 173. Они же спустя полвека зачитали текст.

Фото В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности 5

Фото В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности 6

Фото В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности 7

«Жизнь так прекрасна и удивительна, и вам предстоит сделать её ещё чудеснее, так не теряйте же даром времени. Живите так, чтобы всем светило яркое солнце, чтобы ваши мысли и дела согревали и радовали всех», — говорится в тексте, написанном пионерами 50 лет назад.

После вскрытия капсулу передали на вечное хранение в музей Новосибирска.

Напомним, что по случаю юбилея Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина в городе также прошла церемония посвящения школьников в пионеры. Они торжественно получили свои красные галстуки.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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