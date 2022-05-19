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экономика

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 млрд рублей

Фото ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 млрд рублей
Фото ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 млрд рублей

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Розничный портфель рублевых депозитов, накопительных и текущих счетов ВТБ на середину мая превысил 4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 450 млрд рублей. С января клиенты банка открыли порядка 4 млн новых вкладов и счетов. По прогнозам ВТБ, летом сберегательная активность населения уступит место сезонному росту потребления.

Несмотря на оттоки конца февраля и начала марта, на 15 мая рублевый портфель вкладов и счетов ВТБ увеличился по сравнению с началом года на 12% и достиг 4,1 трлн рублей. Суммарный портфель классических сбережений розничных клиентов во всех валютах приблизился к 4,8 трлн рублей, уже превысив уровень конца февраля.

Снижение ключевой ставки и ставок по сберегательным продуктам не привело к снижению спроса на классические сбережения со стороны клиентов ВТБ. В апреле объем вложений в рублевые депозиты превысил соответствующий показатель 2021 года почти в 1,5 раза, клиенты ежедневно открывали около 22 тыс. вкладов и накопительный счетов, тогда как в начале года – только 14 тыс.

Кроме того, банк фиксирует рост доли сбережений, размещаемых в онлайн-каналах. В мае клиенты открывали дистанционно более 80% вкладов и накопительных счетов, в то время как год назад – менее 70%.

«Летом банки традиционно прогнозируют сезонное замедление прироста средств на вкладах и накопительных счетах. Во-первых, это связано с периодом отпусков и ростом объема расходов. Другим фактором станет продолжающаяся корректировка ставок по вкладам и по кредитам, что стимулирует отложенный спрос населения и потребительскую активность. С другой стороны, многие клиенты зафиксировали для себя рекордные ставки по вкладам на 3-6 месяцев, чтобы получить максимум доходности, и не будут снимать свои сбережения – это окажет сдерживающее воздействие на их расходы», – комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» банка ВТБ.

В конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, чтобы ограничить риски финансовой стабильности. По мере стабилизации ситуации регулятор начал снижать ставку, и дальнейшие решения будут приниматься с учетом динамики инфляции относительно целевого уровня 4% (таргет на 2024 г), отмечает Максим Степочкин.

После снижения ключевой ставки банки начали корректировку ставок по сберегательным продуктам, и на смену ставкам выше 20% пришла доходность в районе 11-12%. При условии дальнейшего снижения ключевой ставки кредитные организации будут также снижать стоимость привлечения. Не исключено, что уже через несколько месяцев ставки по депозитам и накопительным счетам приблизятся к уровню начала года, прогнозирует эксперт.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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