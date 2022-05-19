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Звезда «Сватов» Добронравов сыграет на премьере спектакля в Новосибирске 19 мая

Фото Звезда «Сватов» Добронравов сыграет на премьере спектакля в Новосибирске 19 мая
Фото Звезда «Сватов» Добронравов сыграет на премьере спектакля в Новосибирске 19 мая

Фото с сайта fedordobronravov.ru / Продюсерский центр «Фёдор Добронравов»

Фёдор Добронравов, исполнивший роль Ивана Будько в сериале «Сваты», 19 мая выступит на сцене Дворца культуры железнодорожников в Новосибирске. Вместе с коллегой Мариной Ивановой он сыграет в спектакле «Ты где-то рядом...».

19 мая в Новосибирске состоится премьера спектакля Фёдора Добронравова «Ты где-то рядом...». Постановка начнётся в 19:00 на сцене Дворца культуры железнодорожников, купить билеты можно здесь.

Перед зрителями развернётся лирическая история любви немолодых людей. Роль одного из них исполнит сам звезда «Сватов», а роль другого — его коллега по цеху и подруга Марина Иванова.

«Я хотела бы, чтобы женщины, особенно в нашей стране, не боялись жить в любом возрасте, жить на полную катушку, если так хочется», — заявила актриса в преддверии премьеры.

За 1,5 часа спектакль заставит испытать радость и грусть, спокойствие и тревогу, обещает режиссёр Владимир Большов.

Фото Звезда «Сватов» Добронравов сыграет на премьере спектакля в Новосибирске 19 мая 2

Подробнее узнать о постановке и работе над ней можно на сайте продюсерского центра Фёдора Добронравова. Покупка билетов онлайн, напомним, доступна по ссылке.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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