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В мэрии Новосибирска назвали самые опасные места для купания

Фото В мэрии Новосибирска назвали самые опасные места для купания
Фото В мэрии Новосибирска назвали самые опасные места для купания

Фото pixabay.com

Мэрия Новосибирска в преддверии лета составила список самых опасных для купания мест города. Подробности на Сиб.фм.

17 мая в Новосибирске стартовал купальный сезон. Несмотря на это, заходить в воду можно не везде, а строго в одобренных Роспотребнадзором местах. Купаться в водоёмах, которые в ведомстве не признали для этого пригодными, опасно для здоровья и жизни.

В городе по санитарно-эпидемиологическим нормам категорически запрещено купаться в карьере на Юго-Западном жилмассиве, котловане по Горской (в районе Старотовой, 1), на Медвежьем озере, в котловане в районе мкр. Лесоперевалка, на затоне Яринский, а также в районе мкр. Лесоперевалка и на озере в ж/м «Радуга Сибири», предупредили в пресс-службе мэрии.

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду, когда вода прогреется до +17...+19 градусов, а воздух — до +20...+25.

Напомним, что в водоёмах на территории Новосибирской области купаться в ближайшие выходные, 21-22 мая, не рекомендуется. Спасатели советуют воздержаться из-за недостаточно высокой температуры воды.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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