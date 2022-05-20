В России хотят отменить возрастную планку для службы по контракту

Фото Минобороны России
В Госдуме предложили отменить возрастной предел для заключения контракта о прохождении военной службы.
Депутаты призвали отменить возрастной предел для первой службы по контракту. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и обнародован в пятницу, 20 апреля.
Изменения предполагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас россияне могут заключить контракт на прохождение военной службы, если им не исполнилось 40 лет. Для граждан иностранных государств планка еще ниже – им разрешено заключать контракты на военную службу только до 30 лет.
Депутаты предлагают отменить верхнюю планку для граждан трудоспособного возраста и иностранных граждан, в рамках которой им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.
Согласно законопроекту, для использования высокоточного оружия и эксплуатации военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, которыми они становятся к 40-45 годам.
Авторы инициативы Андрей Красов и Андрей Картаполов считают, что отмена возрастной планки для заключения контракта на военную службу поможет привлечь больше специалистов востребованных специальностей на военную службу по контракту.
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