В России хотят отменить возрастную планку для службы по контракту

Фото Минобороны России

В Госдуме предложили отменить возрастной предел для заключения контракта о прохождении военной службы.

Депутаты призвали отменить возрастной предел для первой службы по контракту. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и обнародован в пятницу, 20 апреля.

Изменения предполагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас россияне могут заключить контракт на прохождение военной службы, если им не исполнилось 40 лет. Для граждан иностранных государств планка еще ниже – им разрешено заключать контракты на военную службу только до 30 лет.

Депутаты предлагают отменить верхнюю планку для граждан трудоспособного возраста и иностранных граждан, в рамках которой им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

Согласно законопроекту, для использования высокоточного оружия и эксплуатации военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, которыми они становятся к 40-45 годам.

Авторы инициативы Андрей Красов и Андрей Картаполов считают, что отмена возрастной планки для заключения контракта на военную службу поможет привлечь больше специалистов востребованных специальностей на военную службу по контракту.