1800 украинских боевиков с «Азовстали» сдались в плен

Фото Минобороны России

Минобороны России раскрыло данные по сдавшимся в плен украинским боевикам с «Азовстали».

С «Азовстали» вышли уже более 1730 боевиков. За последние сутки оружие сложил 771 украинский боевик. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

К утру 19 мая российским военным сдались 1730 украинских боевиков с «Азовстали». По словам командира освобождавшей Мариуполь бригады «Восток» Александра Ходаковского, число пленных боевиков перевалило за 1800.

Среди сдавшихся сотен украинских боевиков – 80 раненых. Все они получают медицинскую помощь в больницах ДНР в Новоазовске и Донецке.

Кроме того, среди сдавшихся есть и заместитель командира нацистского полка «Азов»* Святослав Паламар с позывным Калина. Об этом сообщил военкор Дмитрий Стешен. По его данным, «говорящая голова «Азова»* вышел с завода накануне вечером. Однако официальные источники эту информацию пока не подтвердили.

*«Азов» – запрещенное на территории России украинское националистическое вооруженное формирование.