300-летняя сосна-гигант из Новосибирской области может стать деревом года в России

Фото пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, коллаж Сиб.фм
Гигантская 323-летняя сосна Сей из Новосибирской области участвует в конкурсе «Российское дерево года», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.
Сосна Сей из Новосибирской области претендует на победу в конкурсе «Российское дерево года», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.
Дерево-гигант, которому уже 323 года, растёт в Бердске, на поляне Образовательного парка им. О. Кошевого.
«Сосна очень большая, что притягивает к ней внимание не только отдыхающих, но и ученых и исследователей. Дерево является свидетелем многих исторических событий: образования города, подвигов земляков», — отметили в министерстве.
В случае победы сосна Сей выиграет комплекс оздоровительных процедур, которые проведут специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».
Проголосовать за дерево можно на официальном сайте конкурса по ссылке до 1 августа 2022 года. Новосибирская сосна находится под № 30.
Напомним, что до конца мая проходит голосование за название парка в пойме Каменки в Новосибирске. Подробности здесь.
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