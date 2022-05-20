300-летняя сосна-гигант из Новосибирской области может стать деревом года в России

Фото пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Гигантская 323-летняя сосна Сей из Новосибирской области участвует в конкурсе «Российское дерево года», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Сосна Сей из Новосибирской области претендует на победу в конкурсе «Российское дерево года», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Дерево-гигант, которому уже 323 года, растёт в Бердске, на поляне Образовательного парка им. О. Кошевого.

«Сосна очень большая, что притягивает к ней внимание не только отдыхающих, но и ученых и исследователей. Дерево является свидетелем многих исторических событий: образования города, подвигов земляков», — отметили в министерстве.

В случае победы сосна Сей выиграет комплекс оздоровительных процедур, которые проведут специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

Проголосовать за дерево можно на официальном сайте конкурса по ссылке до 1 августа 2022 года. Новосибирская сосна находится под № 30.

Напомним, что до конца мая проходит голосование за название парка в пойме Каменки в Новосибирске. Подробности здесь.