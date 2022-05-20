Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 19 мая – в обзоре Сиб.фм.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал будущее Украины, в ДНР заявили, что украинских нацистов ждет трибунал, а на «Азовстали» в плен сдались 1800 боевиков. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи четверга, 19 мая.

Песков о судьбе Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители Украины сами определят свою судьбу. Любые действия в находящихся под контролем российской армии регионах Украины будут производиться исключительно по воле местных жителей, передает слова Пескова РИА Новости.

Трибунал для нацистов

Будущее вышедших с «Азовстали» и сдавшихся в плен украинских боевиков решит суд, сообщил ТАСС. Нацисты пойдут под трибунал, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Я знаю разные мнения, но как бы ни играли эмоции, если противник сложил оружие, его дальнейшую судьбу решает суд. Если это нацистский преступник, то это трибунал», — подчеркнул он.

Пленные с «Азовстали»

С «Азовстали» вышли уже более 1730 боевиков. За последние сутки оружие сложил 771 украинский боевик, сообщили в Минобороны России. Позднее командир освобождавшей Мариуполь бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что число пленных боевиков перевалило за 1800. Среди них – 80 раненых, которых сейчас лечат в больницах Новоазовска и Донецка на территории ДНР.

Спецоперация

За прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь украинских пунктов управления, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Лoмзаки Никoлаевской oбласти и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска ДНР.

Оперативно-тактическoй и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из стрoя 62 единицы военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минoметных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевкa, Великие Хуторa, Мaлые Проходы, Снежковкa и Петровское Хaрьковской области, Чернобаевкa и Новая Кaховка Херсонской области уничтожены 15 укрaинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БпЛА «Бaйрактар-ТБ2».

Кроме того, в районах населенных пунктов Топольское, Малaя Камышеваха, Семеновкa, Шпаковка, Глинское, Снежковкa Хaрьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Обстановка на Западе

Передача украинского зерна западным странам – это расплата за оружие, которое ЕС и США поставляют на Украину. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Несмотря на все сопротивление сенаторов, которые заявляли о грядущем крахе экономики США, американский конгресс утвердил и направил на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену закон о предоставлении помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов.