Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

85-й день спецоперации: будущее Украины, трибунал для нацистов и 1800 пленных на «Азовстали»

Фото 85-й день спецоперации: будущее Украины, трибунал для нацистов и 1800 пленных на «Азовстали»
Фото 85-й день спецоперации: будущее Украины, трибунал для нацистов и 1800 пленных на «Азовстали»

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 19 мая – в обзоре Сиб.фм.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал будущее Украины, в ДНР заявили, что украинских нацистов ждет трибунал, а на «Азовстали» в плен сдались 1800 боевиков. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи четверга, 19 мая.

Песков о судьбе Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители Украины сами определят свою судьбу. Любые действия в находящихся под контролем российской армии регионах Украины будут производиться исключительно по воле местных жителей, передает слова Пескова РИА Новости.

Трибунал для нацистов

Будущее вышедших с «Азовстали» и сдавшихся в плен украинских боевиков решит суд, сообщил ТАСС. Нацисты пойдут под трибунал, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Я знаю разные мнения, но как бы ни играли эмоции, если противник сложил оружие, его дальнейшую судьбу решает суд. Если это нацистский преступник, то это трибунал», — подчеркнул он.

Пленные с «Азовстали»

С «Азовстали» вышли уже более 1730 боевиков. За последние сутки оружие сложил 771 украинский боевик, сообщили в Минобороны России. Позднее командир освобождавшей Мариуполь бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что число пленных боевиков перевалило за 1800. Среди них – 80 раненых, которых сейчас лечат в больницах Новоазовска и Донецка на территории ДНР.

Спецоперация

За прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь украинских пунктов управления, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Лoмзаки Никoлаевской oбласти и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска ДНР.

Оперативно-тактическoй и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из стрoя 62 единицы военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минoметных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевкa, Великие Хуторa, Мaлые Проходы, Снежковкa и Петровское Хaрьковской области, Чернобаевкa и Новая Кaховка Херсонской области уничтожены 15 укрaинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БпЛА «Бaйрактар-ТБ2».

Кроме того, в районах населенных пунктов Топольское, Малaя Камышеваха, Семеновкa, Шпаковка, Глинское, Снежковкa Хaрьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Обстановка на Западе

Передача украинского зерна западным странам – это расплата за оружие, которое ЕС и США поставляют на Украину. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Несмотря на все сопротивление сенаторов, которые заявляли о грядущем крахе экономики США, американский конгресс утвердил и направил на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену закон о предоставлении помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20045
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
17920
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
13522
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм
11856
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
11616
28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском
10895
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда
10578
В каких случаях президент объявляет всеобщую мобилизацию: до скольки лет в России могут призвать в армию в 2022 году