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Андрей Травников поручил усилить работу в сфере ЧС в Новосибирской области

Фото Андрей Травников поручил усилить работу в сфере ЧС в Новосибирской области
Фото Андрей Травников поручил усилить работу в сфере ЧС в Новосибирской области

Фото nso.ru

Губернатор провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В заседании комиссии приняли участие начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, члены Правительства Новосибирской области, руководители муниципальных образований и оперативных структур.

Эксперты доложили об оперативной обстановке на территории Новосибирской области, реагировании на ЧС за отчётный период, функционировании Системы 112, о состоянии оперативной обстановки с пожарами и их последствиями, о результатах применения сил и средств за отчётный период.

«В Новосибирской области ожидается повышение температуры атмосферного воздуха выше 30 градусов в сочетании с порывистым ветром – это нивелирует весь эффект от дождей, которые местами прошли в течение последних трёх дней. Пожароопасная обстановка очень серьёзная, особое внимание прошу обратить на риски возникновения и распространения лесных пожаров», – напомнил Андрей Травников.

Губернатор потребовал усилить работу по административному и уголовному преследованию поджигателей – как злoумышленников, так и тех, кто допустил возгорания, игнорируя запреты и предупреждения со стороны МЧС.

Также глава региона поручил руководителям муниципальных образований совместно с оперативными структурами обменяться позитивным опытом и значительно усилить работу по недопущению рисков гибели людей на водных объектах, в частности – путём организации дополнительных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха граждан у воды.

В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства: тел. 8 (383) 200-10-35, осуществляется непрерывная работа единого номера лесной охраны: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

пожары
Правительство Новосибирской области
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