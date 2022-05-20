Банк «Левобережный» снижает ставки по потребительским кредитам

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Сибирский банк предоставляет выгодную возможность оформить кредит на любые цели по ставке от 14% годовых.

Сумма кредита составит от 100 001 до 1 500 000 рублей, срок – до 5 лет. Клиенты банка могут свободно использовать полученные деньги: приобрести технику для дома, сделать ремонт в квартире или на даче, оплатить медицинские услуги, купить путевку и провести отпуск мечты и т.д.

Ставка на уровне 14% годовых действует для всех клиентов при условии страхования жизни и здоровья и сумме кредита от 800 000 до 1 500 000 рублей*.

Оформить кредит «На любые цели» просто – для этого понадобится паспорт и второй документ, например, водительские права, загранпаспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, справка из Пенсионного фонда или военный билет. Залог и поручители не требуются.

Подать заявку на получение кредита можно на сайте или в мобильном приложении BL-online. Ваша заявка моментально поступит на рассмотрение и в кратчайшие сроки с вами свяжется специалист по потребительскому кредитованию для подтверждения информации и подробной консультации.

Кроме того, взять кредит можно в любом офисе Банка «Левобережный» в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Красноярском и Алтайском краях. Кредитный эксперт ответит на все вопросы, заполнит заявку на получение кредита и в случае положительного решения оформит договор.

Подробную информацию можно получить по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка.

* Срок кредита – 6, 12, 24, 36, 48 или 60 месяцев. Ставка при оформлении страхования жизни и здоровья – от 14% до 25% годовых в зависимости от категории заемщика и суммы кредита, без страхования – от 29% до 34,5% годовых. Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте nskbl.ru.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.