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Банк «Левобережный» снижает ставки по потребительским кредитам

Фото Банк «Левобережный» снижает ставки по потребительским кредитам
Фото Банк «Левобережный» снижает ставки по потребительским кредитам

Фото предоставлено Банком «Левобережный»

Сибирский банк предоставляет выгодную возможность оформить кредит на любые цели по ставке от 14% годовых.

Сумма кредита составит от 100 001 до 1 500 000 рублей, срок – до 5 лет. Клиенты банка могут свободно использовать полученные деньги: приобрести технику для дома, сделать ремонт в квартире или на даче, оплатить медицинские услуги, купить путевку и провести отпуск мечты и т.д.

Ставка на уровне 14% годовых действует для всех клиентов при условии страхования жизни и здоровья и сумме кредита от 800 000 до 1 500 000 рублей*.

Оформить кредит «На любые цели» просто – для этого понадобится паспорт и второй документ, например, водительские права, загранпаспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, справка из Пенсионного фонда или военный билет. Залог и поручители не требуются.

Подать заявку на получение кредита можно на сайте или в мобильном приложении BL-online. Ваша заявка моментально поступит на рассмотрение и в кратчайшие сроки с вами свяжется специалист по потребительскому кредитованию для подтверждения информации и подробной консультации.

Кроме того, взять кредит можно в любом офисе Банка «Левобережный» в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Красноярском и Алтайском краях. Кредитный эксперт ответит на все вопросы, заполнит заявку на получение кредита и в случае положительного решения оформит договор.

Подробную информацию можно получить по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка.

* Срок кредита – 6, 12, 24, 36, 48 или 60 месяцев. Ставка при оформлении страхования жизни и здоровья – от 14% до 25% годовых в зависимости от категории заемщика и суммы кредита, без страхования – от 29% до 34,5% годовых. Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте nskbl.ru.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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