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Дорога после ремонта на улице Троллейной будет сдана в июле

Фото Дорога после ремонта на улице Троллейной будет сдана в июле
Фото Дорога после ремонта на улице Троллейной будет сдана в июле

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Участок дороги по ул. Троллейной от ул. Связистов до ул. Плахотного, протяжённость которой составляет более 4 км, готов на 95%. Его обновление ведётся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Строители уложили новый асфальт, сделали уклоны для стока дождевой воды, устранили колейность. Мэр Анатолий Локоть рассказал, что участок от ул. Связистов до ул. Хилокской также будет отремонтирован.

По словам главы города, объект сложный, на выезде из города всегда напряжённый трафик. Большая часть работ выполнена, предстоит ремонт теплосетей. При этом в этом году объёмы по проведению теплосетей в разы превышают показатели прошлого года.

Фото Дорога после ремонта на улице Троллейной будет сдана в июле 2

«Значительное число теплотрасс у нас проходит именно под проезжей частью. В этом сложность координации действий: нельзя сначала укладывать асфальт, а потом опять разрывать. Поэтому на участке 250 метров из этих четырёх километров сделана определённая остановка. Будем ждать, пока СГК выполнит работы, а после постараемся завершить ремонт в максимально сжатые сроки. Кроме того, будет отремонтирован участок от ул. Связистов до ул. Хилокской. Таким образом, мы полностью обновим ул. Троллейную от въезда в город до ул. Пархоменко», – сообщил Анатолий Локоть.

Фото Дорога после ремонта на улице Троллейной будет сдана в июле 3

На восстанавливаемом участке уже положен выравнивающий слой. Его общая площадь составляет 56 тыс. кв. метров. В финальной стадии будет сделан верхний слой покрытия. Смотровые колодцы поднимут до уровня проезжей части (всего их будет 107).

Директор ООО «Стройсити» Максим Клипиков рассказал, что раньше на ул. Троллейной скапливалась вода, поэтому для стока дождевых и талых вод были сделаны уклоны – на некоторых участках асфальт подняли на 30 см. Кроме того, была устранена колейность. Стоимость всех работ составила 118,47 млн рублей.

Фото Дорога после ремонта на улице Троллейной будет сдана в июле 4

Незавершенный участок дороги протяжённостью 250 метров – от ул. Немировича-Данченко до остановки «Кирзавод» планируется частично разрыть из-за ремонта теплотрассы. Ориентировочно в июле здесь положат асфальт, и тогда весь объект будет готов к сдаче.

Напомним, что 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проходят 20 объектов, семь из которых – остались с прошлого и позапрошлого года. Сейчас в активной фазе ремонта находятся 14 из 20 объектах.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Мэрия Новосибирска
ремонт дорог
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