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ЕГЭ-2022: что можно взять на экзамен в 9 и 11 классе

Фото ЕГЭ-2022: что можно взять на экзамен в 9 и 11 классе
Фото ЕГЭ-2022: что можно взять на экзамен в 9 и 11 классе

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, пройдет с 26 мая по 2 июля. На ЕГЭ разрешают пользоваться некоторыми вещами. Их перечень может быть разным, в зависимости от учебной дисциплины. Что можно взять с собой на экзамен – расскажет Сиб.фм.

Какие вещи точно нужно взять на экзамен?

Фото ЕГЭ-2022: что можно взять на экзамен в 9 и 11 классе 2

На любом ЕГЭ, по любому предмету, вам понадобятся две вещи:

  • черная ручка: гелиевая или капиллярная,
  • паспорт.

Ручки любого другого цвета использовать нельзя: сканер может не считать ваши записи с бланка, и вы получите ноль баллов.

Какие вещи допускаются на других предметах?

Фото ЕГЭ-2022: что можно взять на экзамен в 9 и 11 классе 3

ЕГЭ по математике:

  • линейка без справочной информации для построения чертежей и рисунков.

ЕГЭ по физике:

  • линейка без справочной информации для построения графиков, оптических и электрических схем;
  • непрограммируемый калькулятор для арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисления тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg). Важно! Калькулятор должен быть без функции подключения к сетям. Также он не должен быть на телефоне, так как мобильный телефон ни при каких обстоятельствах нельзя брать на ЕГЭ.

ЕГЭ по химии:

  • непрограммируемый калькулятор;
  • периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
  • таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
  • электрохимический ряд напряжений металлов.

Фото ЕГЭ-2022: что можно взять на экзамен в 9 и 11 классе 4

ЕГЭ по географии:

  • линейка без справочной информации для измерения расстояний по топографической карте;
  • транспортир без справочной информации для определения азимутов по топографической карте;
  • непрограммируемый калькулятор.

ЕГЭ по иностранным языкам:

  • технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ЕГЭ (приносить с собой не надо, средства предоставят);
  • компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (предоставят в аудитории);
  • аудиогарнитура для выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ЕГЭ (предоставят в аудитории).

ЕГЭ по информатике и ИКТ:

  • компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (предоставят в аудитории).
  • ЕГЭ по литературе:
  • орфографический словарь, позволяющий устанавливать нормативное написание слов и определять значения лексической единицы (предоставят в аудитории).

Фото ЕГЭ-2022: что можно взять на экзамен в 9 и 11 классе 5

ЕГЭ по литературе:

  • орфографический словарь, позволяющий устанавливать нормативное написание слов и определять значения лексической единицы (предоставят в аудитории).

Ранее, Сиб.фм писал о том, что летние каникулы в школах Новосибирской области начнутся с 25 мая. Утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни, а также в 2022 году больше 16 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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