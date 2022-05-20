ЕГЭ-2022: что можно взять на экзамен в 9 и 11 классе

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Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, пройдет с 26 мая по 2 июля. На ЕГЭ разрешают пользоваться некоторыми вещами. Их перечень может быть разным, в зависимости от учебной дисциплины. Что можно взять с собой на экзамен – расскажет Сиб.фм.

Какие вещи точно нужно взять на экзамен?

На любом ЕГЭ, по любому предмету, вам понадобятся две вещи:

черная ручка: гелиевая или капиллярная,

паспорт.

Ручки любого другого цвета использовать нельзя: сканер может не считать ваши записи с бланка, и вы получите ноль баллов.

Какие вещи допускаются на других предметах?

ЕГЭ по математике:

линейка без справочной информации для построения чертежей и рисунков.

ЕГЭ по физике:

линейка без справочной информации для построения графиков, оптических и электрических схем;

непрограммируемый калькулятор для арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисления тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg). Важно! Калькулятор должен быть без функции подключения к сетям. Также он не должен быть на телефоне, так как мобильный телефон ни при каких обстоятельствах нельзя брать на ЕГЭ.

ЕГЭ по химии:

непрограммируемый калькулятор;

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;

электрохимический ряд напряжений металлов.

ЕГЭ по географии:

линейка без справочной информации для измерения расстояний по топографической карте;

транспортир без справочной информации для определения азимутов по топографической карте;

непрограммируемый калькулятор.

ЕГЭ по иностранным языкам:

технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ЕГЭ (приносить с собой не надо, средства предоставят);

компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (предоставят в аудитории);

аудиогарнитура для выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ЕГЭ (предоставят в аудитории).

ЕГЭ по информатике и ИКТ:

компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (предоставят в аудитории).

ЕГЭ по литературе:

орфографический словарь, позволяющий устанавливать нормативное написание слов и определять значения лексической единицы (предоставят в аудитории).

ЕГЭ по литературе:

орфографический словарь, позволяющий устанавливать нормативное написание слов и определять значения лексической единицы (предоставят в аудитории).

Ранее, Сиб.фм писал о том, что летние каникулы в школах Новосибирской области начнутся с 25 мая. Утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни, а также в 2022 году больше 16 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ.

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