Фармаколог рассказала о правилах хранения лекарств в домашней аптечке

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Главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлёва объяснила, как правильно хранить содержимое домашней аптечки.

Держать дома большое количество препаратов нельзя, поскольку невозможно соблюсти условия хранения, которые прописаны в инструкциях, объяснила главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлёва.

Если то или иное лекарство хранится в неподходящих условиях, его свойства могут измениться. Поэтому даже при наличии хронических заболеваний и необходимости постоянного приёма препаратов делать запасы стоит не более чем на один-два месяца, отметила специалист.

Любой препарат хранится в среднем два-три года. Если срок годности истёк, использовать его категорически запрещено, подчеркнула фармаколог.

Просроченный препарат в лучшем случае попросту не подействует, а в худшем спровоцирует побочные реакции, пишет sovainfo со ссылкой на РИА Новости.

Также Журавлёва добавила, медикаменты, которые требуют хранения в холоде, необходимо держать в холодильнике. Иначе основное действующее вещество в них исчезнет или перестанет быть активным. Если речь идёт, например, о мази, то остается только мазевая основа, подытожила эксперт.