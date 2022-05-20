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Фармаколог рассказала о правилах хранения лекарств в домашней аптечке

Фото Фармаколог рассказала о правилах хранения лекарств в домашней аптечке
Фото Фармаколог рассказала о правилах хранения лекарств в домашней аптечке

Фото pixabay.com

Главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлёва объяснила, как правильно хранить содержимое домашней аптечки.

Держать дома большое количество препаратов нельзя, поскольку невозможно соблюсти условия хранения, которые прописаны в инструкциях, объяснила главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлёва.

Если то или иное лекарство хранится в неподходящих условиях, его свойства могут измениться. Поэтому даже при наличии хронических заболеваний и необходимости постоянного приёма препаратов делать запасы стоит не более чем на один-два месяца, отметила специалист.

Любой препарат хранится в среднем два-три года. Если срок годности истёк, использовать его категорически запрещено, подчеркнула фармаколог.

Просроченный препарат в лучшем случае попросту не подействует, а в худшем спровоцирует побочные реакции, пишет sovainfo со ссылкой на РИА Новости.

Также Журавлёва добавила, медикаменты, которые требуют хранения в холоде, необходимо держать в холодильнике. Иначе основное действующее вещество в них исчезнет или перестанет быть активным. Если речь идёт, например, о мази, то остается только мазевая основа, подытожила эксперт.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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