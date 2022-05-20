Финансовый вопрос: как выбрать надежный банк

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Повышение ключевой ставки ЦБ, западные санкции, запрет на валютные операции, приостановка работы Visa и MasterCard — все это может внушать беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне. В текущих условиях каждому сибиряку важно выбрать надежный банк, который работает в штатном режиме, оказывая услуги как юридическим лицам, так и гражданам.

Эксперт ПСБ рассказал Сиб.фм, как выбрать банк в условиях экономического кризиса и на что следует обратить внимание в первую очередь.

На что смотреть новосибирцам при выборе банка?

Надежность и рейтинг. Смотрите на размер собственного капитала и кредитные рейтинги, которые оценивают надежность финансовых учреждений по размеру их прибыли, объему активов, рентабельности и прочим критериям. Самые достоверные рейтинги составляются по рентабельности и объему банковских активов. Рейтинги отечественных банков обычно составляются российскими агентствами, такими как «Эксперт РА»; «НРА»; «Рус-Рейтинг»; «AK&M», их легко можно найти в открытом доступе. Кроме того, обратите внимание на перечень системно значимых банков РФ, который ежегодно формирует ЦБ России.

Удобство для клиентов. Банк должен иметь развитую систему филиалов и банкоматов в вашем городе, понятное мобильное приложение, функциональный сайт с личным кабинетом. К примеру, у того же ПСБ в Новосибирске работает пять отделений и двадцать девять банкоматов, которые расположены в разных частях города. Дополнительно можно воспользоваться банкоматами партнеров — их порядка 140. Также клиентам доступен функционал мобильного приложения и личного кабинета на сайте.

Страхование вкладов. Это актуально для клиентов, которые оформляют депозиты. Страхование вкладов защищает деньги клиентов в случае отзыва лицензии или банкротства банка. При наступлении страхового случая вкладчик сможет вернуть свои средства на сумму до 1,4 млн рублей.

Адекватные ставки. Любой вкладчик хочет получить максимум прибыли от депозитного вклада, но завышенные ставки должны вас насторожить. Например, если ключевая ставка составляет 20%, а банк предлагает вклад под 30% годовых и выше, — это явный признак мошеннической схемы. Надежный банк не станет сильно завышать проценты, иначе это приведет к банкротству.

Как выбрать банк для бизнеса в Новосибирске?

Банк для бизнеса — это партнер, который должен оперативно предоставлять финансовые услуги. Поэтому важно, чтобы банк в вашем городе был мобильным, удобным и ориентирован на клиента. Обратите внимание на разнообразие тарифов для бизнеса. Например, в ПСБ представители малого бизнеса могут воспользоваться тарифами без абонентской платы, а бизнес среднего масштаба – приобрести полный комплекс расчетно-кассового обслуживания по выгодным ценам.

Еще один важный критерий, на который стоит обратить внимание, — банковские гарантии по 44-ФЗ для оформления государственных и частных контрактов. Это необходимо для участия в тендерах, контракты которых помогают бизнесу в Новосибирске развиваться и расти. Например, для своих партнеров ПСБ предоставляет гарантию.

Если бизнес занимается розничной торговлей, качественный эквайринг становится одним из ключевых требований при выборе банка-партнера. Эквайринг — это прием безналичной оплаты товаров и услуг через платежный терминал, который представляется банком. Комиссия за эквайринг обычно составляет 1–2% от суммы чеков за определенный период, чаще всего за месяц. Каждый банк сам определяет ставку — она зависит от размера оборота бизнеса, сферы деятельности и других факторов (может учитываться даже репутация предприятия).

Также важна скорость и удобство проведения расчетов. Платежи должны обрабатываться быстро и поступать без задержек, чтобы не тормозить производственный процесс.

ПСБ отвечает каждому перечисленному пункту. За долгие годы работы в Новосибирске банк заработал репутацию надежного партнера, который идет навстречу клиентам.