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ГИБДД Новосибирска проводит массовые проверки водителей с 20 по 23 мая

Фото ГИБДД Новосибирска проводит массовые проверки водителей с 20 по 23 мая
Фото ГИБДД Новосибирска проводит массовые проверки водителей с 20 по 23 мая

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Массовые проверки водителей пройдут в Новосибирске в ближайшие выходные.

С 20 по 23 мая ГИБДД Новосибирска проводит массовые проверки водителей, в том числе связанные с выявлением водителей в состоянии опьянения и водителей без прав. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По вине нетрезвых водителей с начала 2022 года в Новосибирске произошло 16 ДТП, в которых погибли 6 человек. Еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Водители без прав на управления транспортными средствами устроили 22 ДТП, в которых погибло 2 человек, еще 24 пострадали, среди них – 7 детей.

Сейчас за пьяное вождение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до 2 лет.

Граждан, которые садятся за руль автомобиля без прав, наказывают штрафами в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске произошло 110 ДТП по вине начинающих водителей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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