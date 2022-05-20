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Гладкие локоны: совершенствуем свой образ вместе с имидж-студией Ирины Чумаченко

Фото Гладкие локоны: совершенствуем свой образ вместе с имидж-студией Ирины Чумаченко
Фото Гладкие локоны: совершенствуем свой образ вместе с имидж-студией Ирины Чумаченко

Фото: Имидж-студия Ирины Чумаченко / pixabay.com

Ищите идеи для новой стpижки и окрашивания? Тренды прошедших сезонов продолжают вдохновлять мастеров парикмахерского искусства на новые подвиги – смело отращиваем, укорачиваем и осветляем волосы, придаем необычные формы прическам по универсальным канонам весны-лета 2022.

Фото Гладкие локоны: совершенствуем свой образ вместе с имидж-студией Ирины Чумаченко 2

Владелица имидж-студии Ирина чумаченко

Эксперты Центра здоровых волос Ирины Чумаченко предложат вам окрашивание с плавным отрастанием корней, блонды без поврежденных волос, яркие образы, шикарные стpижки и полезные процедуры для восстановления волос. Получить консультацию по любой интересующей вас процедуре можно по телефонам: +7 (383) 286-93-98, +7 913 007-93-98.

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  • Фото Гладкие локоны: совершенствуем свой образ вместе с имидж-студией Ирины Чумаченко 5
  • Фото Гладкие локоны: совершенствуем свой образ вместе с имидж-студией Ирины Чумаченко 6

«Я не волшебник, я только учусь!». Стать экспертом по красоте стало значительно проще вместе с салоном HAIR HEALTH. Здесь вы сможете пройти курс индивидуального обучения профессии парикмахера-универсала. При этом совершенно не имеют значения ваш опыт и навыки. Стрижки, укладки, колористика, реконструкция – все тонкости и лайфхаки мастерства мы постигаем вместе и с самых азов.

ул. Ельцовская, 4

тел.: +7 (383) 286-93-98

 

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Автор:
Алина Мелентьева
журналист

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парикмахерская
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