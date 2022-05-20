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общество

Глава Минэкономразвития Новосибирской области Решетников стал самым богатым министром в 2021 году

Фото Глава Минэкономразвития Новосибирской области Решетников стал самым богатым министром в 2021 году
Фото Глава Минэкономразвития Новосибирской области Решетников стал самым богатым министром в 2021 году

Nsuem.ru

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников за год заработал почти 9 миллионов рублей.

Министры Новосибирской области вслед за губернатором Андреем Травниковым опубликовали сведения о своих доходах за 2021 год. Среди своих коллег выделился глава регионального министерства экономического развития Лев Решетников.

Самым богатым министром в Новосибирской области по итогам 2021 года оказался глава Министерства экономического развития региона Лев Решетников. Он задекларировал доход в 8 миллионов 960 тысяч рублей. В собственности у министра – квартира площадью в 179 квадратных метра и два земельных участка на 759 и 710 «квадратах». При этом в 2020 году доход министра составлял почти в два раза меньше – только 4,5 млн рублей. В собственности у супруги министра, кроме автомобиля HAVAL F7X, ничего нет.

Почетное второе место делят министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко и министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев. Они заработали по 5,9 млн рублей.

Остальные министры региона в 2021 году задекларировали доходы в рамках 4,5-5,5 млн рублей. при этом меньше всех заработал министр науки и инновационной политики Вадим Васильев. Его доход за 2021 год составил 2,1 млн рублей. Стоит отметить, что на должность министра он был назначен только в феврале 2022 года. Ранее он исполнял обязанности заместителя министра – начальника управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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