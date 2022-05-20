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Главного охотника Новосибирской области Кобыленко заподозрили в браконьерстве

Фото Главного охотника Новосибирской области Кобыленко заподозрили в браконьерстве
Фото Главного охотника Новосибирской области Кобыленко заподозрили в браконьерстве

Коллаж Сиб.фм: фото со страницы Дарьи Украинцевой в "ВК"

Член Российского экологического общества Дарья Украинцева написала заявление в прокуратуру и в Следственный комитет на главного охотника Новосибирской области Николая Кобыленко, который записал видео на куче убитой дичи.

Эта скандальная история началась с того, что на продажу за бесценок был выставлен Дом охотника. Данный факт вызвал широкий общественный резонанс, и общественность решила повнимательнее присмотреться к личности главного охотника Новосибирской области Николая Кобыленко.

Так в социальных сетях появилось небольшое видео, на кадрах которого Николай Кобыленко восседает на горе убитой дичи и желает такого же количества трофеев остальным охотникам.

Посмотрев это видео, руководитель Новосибирского отделения Российского экологического общества Дарья Украинцева написала заявление сразу в три ведомства – в министерство природных ресурсов и экологии НСО, Следственный комитет и Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

«Во-первых, невооружённым глазом видно превышение нормы добычи. Если это трофей за один день, сколько будет убито птицы за сезон? Во-вторых, если обратиться к уставу организации, то глобальной целью или миссией этой организации является пропаганда идеологии рационального использования животного мира и других природных ресурсов,

- возмущена Дарья Украинцева. — То есть, эта организация должна воспитывать у граждан бережное отношение к природе, к животным. Это и указано в их деятельности. А также указано взаимодействие с молодёжью по её воспитанию в духе ответственности за сохранение и приумножение природных богатств».

Главный эколог региона просит провести проверку в отношении Николая Кобыленко и определить: есть ли нарушения на кадрах хвастливого видео охотника Новосибирской области.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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