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общество

Мэр Новосибирска Локоть призвал воссоздать пионерскую организацию в России

Фото Мэр Новосибирска Локоть призвал воссоздать пионерскую организацию в России
Фото Мэр Новосибирска Локоть призвал воссоздать пионерскую организацию в России

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Глава Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан со 100-летием пионерской организации и призвал возродить пионерское движение.

Градоначальник произнес поздравительную речь на онлайн-встрече с журналистами 19 мая. Мэр Анатолий Локоть призвал возродить пионерию и поздравил новосибирцев с праздником.

«Поздравляю всех, чье детство прошло под пионерскими знаменами! Пионер – значит первый. Первый в учебе, в дружбе, в помощи старшим. Символ пионерии – красный галстук. Это малая часть Красного знамени, под которым наш народ одержал Великую Победу», – написал Локоть в своем Telegram-канале.

Он заявил, что на федеральном уровне ведут разговоры о возрождении пионерской организации и отметил, что ее ликвидация нанесла большой урон обществу.

«У всех, кто застал эту организацию, есть приятные воспоминания, потому что это память о детстве, первой дружбе, коллективных делах, учебе, отдых летом», – добавил Локоть.

Мэр Новосибирска заявил, что сейчас важно возродить пионерское движение. Напомним, 19 мая, в юбилей пионерии, в Госдуму внесен законопроект о российском детском и молодежном движении. Многие расценили это как «возрождение пионерии», однако вдохновители и организаторы движения отмечают, что оно не имеет никакого отношения к пионерии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что никто возрождать пионерию не собирается. Новое движение будет существовать в совершенно иных рамках.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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