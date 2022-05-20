«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ – 85» продолжаются: загадки Колыванской земли

Фото Романа Валерьевича из паблика «Типичная Колывань» в социальной сети «ВКонтакте»

Творческая команда редакций «Сиб.фм», «АиФ на Оби» и «МК в Новосибирске» продолжает путешествие по Новосибирской области.

Завтра, 21 мая мы отправляемся в Колыванский район. Нас ждет встреча с одним из старейших купеческих городов в Сибири, который давно считается музеем под открытым небом.

Мы побываем на юбилее знаменитой «Козьмодемьяновской ярмарки», которой уже целых 130 лет.

Краеведческий музей поведает нам историю Колывани, расскажет, почему одна из первых улиц в Новониколаевске (будущем Новосибирске) названа Колыванской и кто из известных писателей, декабристов проследовал по Московско-Сибирскому тракту.

Мы посетим старинный собор во имя Святой Живоначальной Троицы, расскажем о жизни Покровского Александро-Невского женского монастыря.

Колывань издавна славится своими ремеслами. В начале XX века изделия колыванских мастеров были популярны не только в России, но и в Китае и Монголии. Мы обязательно заглянем в Дом ремесел «Слобода», который возрождает традиции народного искусства.

А еще – понаблюдаем за жизнью страусов на страусиной ферме и зайдем в гости в усадьбу чатского татарина.

С помощью партнера проекта – федерального мобильного оператора Yota – мы будем вести трансляции, которые позволят стать свидетелями незабываемых событий.

Вместе с нами вы проедете по старинным улочкам Колывани, прогуляетесь к памятнику Николаю Чудотворцу, узнаете, почему сама Екатерина II настаивала на названии «Колывань» и почему город раньше называли «купеческой республикой».

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Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области.

Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент».

Официальные партнеры проекта – Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА.

Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.